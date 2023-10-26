綠委陸籍小三曾透過醫美名義赴台　陸委會：確曾有部分人士違規

民進黨「抗中」立委趙天麟近日被爆外遇大陸籍女子張晴，令台灣內部嘩然，而據指女方曾透過醫美名義赴台，引起外界對於相關規定的關注。周四（26日），陸委會對此回應指，過去確有部分人士來台後違反相關規定，目前已會同主管部門檢討機制。



陸委會副主委詹志宏表示，台灣很早便已開放大陸民眾以醫美、健檢名義來台，然而每個案件都須經由專業醫事人員評估，而根據評估結果，每個個案的住院時間、門診時間都不相同。只要個案在台灣停留的期間，按照核定的行程，就不會視為違反規定、法令。

但他亦提到，確實發現有部分以醫美健檢名義申請來台的案件違反相關規定法令，並影響社會安定。目前已經與衛福部、移民署等主管機關，檢討相關的安全管理機制，希望在不妨礙醫療專業進行的同時，落實對來台人士的安全管理，如此一來才能夠達到期待的健康有序交流。至於今次事件是否涉及違反相關規定，詹稱，衛福部表示需要時間了解，當初來台時是否有按照核定的行程；另外針對這名女子的背景，相關機關也在了解當中。

另一方面，鴻海集團旗下的富士康正遭到中國大陸相關部門調查，外界認為是介入台灣選舉。對此，詹志宏表示，自1996年台灣舉行第一次總統直選以來，歷次中央或地方公職選舉時，北京一定都會出手，企圖干預選舉。然而20多年的諸多事證證明，這樣的手段幾乎沒有效，甚至造成反效果。他又指，中共並不了解台灣的民主體制與選舉文化，每當施加的壓力越大，台灣的候選人、選民勢必會反彈。對個別的候選人也好，對於個別選舉議題也好，「施壓介選，往往會變成助選」。他呼籲北京不要再做這類介選的行為。

此外，陸委會發布今年第3次例行民調，結果顯示，85.3%的受訪者不認同北京所提的「一國兩制」，89.6%的民眾支持政府持續做好自我防衛，捍衛主權及台灣民主，維護台海和平現狀。