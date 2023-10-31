宜蘭賞鯨船遭黑色不明物體擊中嚇壞船上34人　台軍：非軍方迫炮

台灣宜蘭一艘賞鯨船日前疑似遭台軍迫炮靶彈擊中，軍方周二（31日）公布漆體檢驗結果，顯示船漆成分為鋇、鉛、鉻，並不含彈漆成份裡負責阻燃耐熱的「銻」，依相關數據顯示，迫炮靶彈並未擊中賞鯨船身。



本月20日下午，宜蘭縣頭城賞鯨船「超級星3號」載客從烏石港出海賞鯨，期間黑色不明物體突然從天而降，打中船長室玻璃，使得玻璃裂開，船頭白鐵扶手也受波及而凹陷，嚇壞船上34人，所幸沒有人員受傷。黑色不明物體最後掉入海中，由於當時軍方正射擊迫擊炮假彈，外界關注不明物體是否為炮彈碎片。

軍方澄清賞鯨船當時並未進入射擊管制區內。（聯合報）

周二，軍備局獲得管理處長李健青少將指出，軍備局21日至現場採樣簽封，並送官方認證的「台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室」檢驗，依據30日公布的檢驗報告，船漆成分為「鋇、鉛、鉻」，但不含迫砲靶彈上負責阻燃耐熱的「銻」，兩者屬於不同漆種。數據顯示，迫炮靶彈並未碰觸船身，同時，比對海巡、海軍的雷達軌跡，賞鯨船當時並未進入射擊管制區內。

根據軍方公布的資訊顯示，軍備局大福兵試場9月18日發布10月射擊通報，公告10月20日對海面管制區實施射擊，當天下午2時至下午4時30分，單位對管制區實施雷達掃瞄，確認無船隻後，射擊120公厘迫擊炮假彈（內無炸藥）。