反制解放軍威脅　台軍方規劃採購「可大幅增程的空射導彈」

繼對美採購F-16戰機AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射導彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥等武器之後，為強化遠程打擊戰力丶反制解放軍威脅，台灣「國防部」在最送交立法院的報告中指出，台軍還須籌建「可大幅增程的空射導彈」，以及「遠距精準」及「快速機動」打擊單位，以延伸戰略防禦深，建立重層嚇阻力量。



「可大幅增程的空射導彈」，指的是否為射程可達370公里的AGM-158長程空對地導彈，以及射程更遠的增程型AGM-158 B導彈（射程可達1000公里），軍方則未做進一步說明。

台灣「國防部」在今年1月公佈「F-16型機遠距精準武器」等3類導彈採購案，已由駐美軍事代表團與AIT美國在台協會完成合約簽署，這3類導彈購案的金額總計達到約14億美元，運交抵台後全數部署在空軍台東基地，將可大幅強化F-16V戰機部隊的遠距制空丶制海及對地作戰能力。這3類導彈為F-16戰機使用的AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射導彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥。

台空軍獲美國批准採購AGM-84H增程型距外陸攻導彈，是當年特朗普政府突然出的攻擊性武器牌，引起政治上不少爭議。（Boeing）

根據台灣軍方在最新送交立法院的「發展不對稱作戰之精實成效」報告中指出，因應中解放軍事發展與威脅，前瞻未來爭型態與作戰場景，台軍整建重點置於「遠程打擊丶整體防空丶聯合制海丶聯合國土防衛丶資電網路作戰丶聯合指管情監偵」等六大面向，作為建軍規劃及武器裝備籌獲的依據，其中，「遠程打擊」列為首要目標。

在「遠程打擊」部分，台軍方在報告中指出，台軍籌購遠程精準火力打擊（HIMARS 海馬斯）系統，以提升遠程火力支援能力，並籌獲F-16型戰機AGM-84H空對海、AGM-88B空對面反輻射導彈、AGM-154C遠距遙攻精準彈藥，以及劍翔反幅射無人機丶雄昇及萬劍導彈等遠距精準武器，以阻滯敵海丶空戰力發揮。未來將持續在獲賦預算支援下，積極建構防衛作戰所需的可恃戰力。

報告中在這一段的文字敘述特別提到：依防衛作戰指導，籌建「遠距精準」及「快速機動」打擊單位，及「可大幅增程的空射導彈」，對敵實施精準打擊，延伸戰略防禦深，建立重層嚇阻力量。

美國國防安全合作局（DSCA）在今年8月公佈同意以1億零400萬美金，出售50枚AGM-158B/B-2導彈給日本，AGM-158B為增程型的聯合空對面遙攻導彈 （JASSM-ER），射程可達1000公里，日本戰機在配備這款長程導彈之後，將大幅增加日本對中國丶俄羅斯及北韓軍事威脅的反制戰力。

台灣這幾年一直爭取美方出售射程為370公里的AGM-158 （JASSM）導彈，作為台灣F-16V戰機的長程武器，增強源頭打擊能力，但美方並未公開表態，但在美國宣佈出售射程達1000公里的增程型AGM-158B/B-2給日本之後，將射程370公里的AGM-158導彈售予台灣，相對就不再那麼敏感，也有可能列為美國下一波對台軍售的項目之一。