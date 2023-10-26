台軍規劃採購3221架軍用無人機　國防部：以武拒統、死路一條

台灣軍方近年來加大採購軍用無人機，規劃5年內採購需求達3221架。對此，國防部重申對民進黨政府「以武拒統，死路一條」強硬立場，抨擊此舉加速把台灣推向兵凶戰危境地，重申解放軍維護國家主權和領土完整決心。



根據台灣立法院預算中心報告，台軍規劃於2024至2028年度間，採購5款軍用商規無人機，需求總架數為3221架，另規劃採購26套無人機反制系統，總經費新台幣56億8798萬餘元（約合1.75億美元）。

國防部發言人吳謙26日於記者會對此回應，指民進黨當局置台灣同胞安全福祉於不顧，肆意揮霍納稅人的血汗錢，花費鉅資高價購買武器為謀「獨」壯膽，正加速把台灣推向兵凶戰危境地。

台軍方大量採購無人機強化戰力，圖為中科院研製的軍用旋翼無人機。（資料照片）

吳謙強調，民進黨當局「以武拒統」死路一條，「倚美謀獨」必遭失敗。「中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定」。

另就美國政府正擬向國會申請大額對台灣軍事援助，台灣軍方今年頻繁派遣部隊出國與美軍實施聯合軍演，台灣「國防部」也罕見向立法院就「教育訓練業務」經費需求提出申請動支第一預備金。

2023年9月，台灣透過經緯航太科技公司與英國飛思科技公司簽署協議，採購160架土耳其「豺狼」無人機，據悉可武裝搭載Martlet輕型導彈。（Flyby）

對此吳謙指出，一段時間以來，台海局勢複雜嚴峻，其根源在於民進黨當局「挾洋自重」、「倚美謀獨」，在於美方打「台灣牌」，妄圖「以台制華」。「無論是軍援款也好，預備金也罷，都是在拿著百姓的血汗錢玩火，只會把台灣推向兵凶戰危的境地」。