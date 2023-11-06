稱他當選總統兩岸開戰機率最低　賴清德：不會改「中華民國」國號

民進黨總統參選人賴清德11月5日參加網絡節目時「下班瀚你聊」時被問到，若他當選總統會不會修改「中華民國」國號時，他保證不會，賴清德強調，「中華民國國號依舊在，國旗依舊隨風飄揚」。賴清德更稱若他當總統，「兩岸發生戰爭的機率是最低的，因為我最有能力守護國家的安全。」



新加坡《聯合早報》分析，如果國民黨和民眾黨（藍白）談判破局，總統大選出現多角戰，民調領先的賴清德幾乎勝券在握。曾自稱「務實台獨工作者」的賴清德一旦掌權，是否推動台獨、引起台海局勢緊繃，是選民兩大疑慮。賴清德此舉是在為各方疑慮的台獨立場打預防針。



8月15日賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（潘尼亞）就職典禮出席歡迎晚宴。（台灣總統府）

賴清德在節目上提到，兩岸戰爭風險最低，因為他自認最有能力守護台灣的安全，他認為，「國家安全與兩岸和平，不是靠中國的善意，也不是向中國立下投名狀；不是接受一個中國原則、九二共識，放棄主權；不是接受以一個中國原則為前提，去簽訂服務貿易協定，也不是去簽訂以一個中國為原則的和平協定。」

賴清德表示，和平是要靠實力，跟民主陣營站在一起，共同發揮威懾力量。他認為，必須要把共產黨政權跟中國人民分開，為了促進兩岸人民的福祉，只要維持對等尊嚴，「我領導的國家，樂於與中國進行交流合作。」

此外，賴清德強調，台灣希望跟中國做朋友，不希望成為敵人，「和平無價，戰爭沒有贏家」，她指出，和平是他最重要使命，他未來擔任總統，一定會致力台灣安全、台海穩定與印太和平。

賴清德過境美國舊金山，美國在台協會主席羅森柏格（右）、駐美代表蕭美琴（左）登機相迎。

賴清德批評，國民黨與其他在野黨並不符合民主精神，實在沒什麼志氣，利用中國的武力威脅，來指責他會給台灣帶來危險，附和中國對台灣統戰口號。他強調，「未來的情勢即便是波濤洶湧，會結合國人的力量，讓台灣這一艘船在穩健當中持續前進，這是他的使命。」

對於外界關注副手人選，賴清德說，目前民進黨還沒討論到副總統人選，他心裡有好幾個非常理想人選，但仍需要跟黨內進一步討論做最後決定，駐美代表蕭美琴確實是其中之一，不過目前還沒跟她真正談過。

藍白能否合成為2024台灣總統大選關鍵

台灣《美麗島電子報》最新民調顯示，2024總統大選民進黨賴清德支持度達36.9%、國民黨侯友宜21.8%、民眾黨柯文哲15.5%、鴻海創辦人郭台銘6%。藍白能否成功合作，成為2024台灣大選的關鍵。

對於藍白合議題，賴清德回應，「不管藍白合不合，他都有把握贏」，他認為，「藍白合」不可能產生一加一大於二的效果，因為藍白有各種因素，導致一加一不等於二，此外民進黨現在的作戰模式，就是做好一對一準備。

被問到支持度維持領先卻出現緩降趨勢。賴清德認為，支持度跌落是因民進黨自身出問題，但他有信心未來支持度會重返四成、並更高。他強調，民進黨會坦然面對問題並改革，重拾民眾信心。