2024台灣大選｜這場選舉只有賴清德與「非賴清德」之爭
2024年台灣總統大選進入倒數階段，距離11月24日登記截止日迫在眉睫，台灣在野陣營整合作業依舊卡關，國民黨堅持「民主初選」，民眾黨則堅持以「民調」決勝負，目前雙方毫無共識。然而，結合今屆台灣大選是決定兩岸未來和戰關鍵的一役，哪怕台灣在野「藍白合」的話題已折騰數月，根本來說都只是台灣政治茶壺裡的小風暴。
本質上，今屆台灣總統大選只有「選民進黨與不選民進黨」的分別，只有賴清德與「非賴清德」之爭，檯面上的「藍白配」或「白藍配」都是次要，「藍白合」迄今的瞎鬧騰，相當體現台灣政治發展的格局觀，也寫實了台灣政黨與政治人物厚顏自利的一面。
綜合台灣媒體、機構所作民調，今屆台灣總統大選朝野主要四位參選人的目前聲望，民進黨籍參選人的賴清德始終保持近四成的支持度穩定領先，國民黨籍參選人侯友宜與民眾黨籍參選人柯文哲則各持20%左右的支持度互有領先，經常性輪排二、三位，無黨籍參選人郭台銘則敬陪末座。簡言之，一旦在野三組參選人未能有效整合，那民進黨將有望在賴清德與一盤散沙的對決下，繼續執政。
反過來說，考量台灣選民約有六成比例支持應該政黨輪替，又侯、柯兩陣營各懷抱二成以上支持度，若整合有成、實現「1+1」至少等於二的理想，那麼「非綠」的在野聯合執政並非毫無期待性。
正是基於這樣的政治盤算，國民黨與民眾黨終於10月14日展開了黨際協調會，由前國民黨秘書長、現任侯友宜競辦執行長金溥聰與前台北市長、現任柯文哲競辦總幹事黃珊珊領軍坐下來談。
毫無意外的，除了在同屬「非綠」陣營、同樣懷抱「下架民進黨」的目的之外，國民黨與民眾黨在組織殊異、意識形態與政策立場上少有交集，各擁其主、取得正位的代表資格成了兩黨政治接觸的唯一目標。眼下兩黨糾結人選產生方式，究竟是要設點開放全民「實名制」投票預選，還是逕自採用電話民調出線，各說各話、各有立論的背後，實則仍是利己為大，各種理性化的說詞，不過是為掩蓋我黨應當正位，你黨理所當然從屬充任副手的動機。
這是台灣在野陣營「藍白合」始終不合的癥結，在「下架民進黨」口號喊得堂而皇之的同時，兩黨均帶有強烈「成功必然在我」的心態，以致整合困難重重。兩黨在過去很長期間都明確點出，台獨因子濃烈的賴清德一旦當選，兩岸關係即現「兵凶戰危」、台灣青年上戰場，強勢輸出「民進黨等於台獨，台獨等於戰爭」的恆等式。但這並無改兩黨的整合形式。這一方面體現兩黨與政客為黨自利的心態擺放在大選大局之前，也是將黨利擺放在台灣安全與未來發展輕重之先。
事實上，政黨競爭與合作必要先有理念，才後有技術性整合問題；先明確好政治目標，其後的偏好排序才論理成章。然而，盤整國民黨與民眾黨的數月以降的紛擾，始終在於人選產生方式的技術性問題，以及「誰正誰副」的排序，誠然無視嘴裡說的和平理念，以及「下架民進黨」的政治目標，以至於歹戲拖棚、醜態百出。
由於兩黨純然自利、好論大局卻總是口惠，使得他們始終看不清自己的定位與應盡事宜。把格局打開，不論從中美關係、美台關係還是兩岸關係來看，台灣這一場至關重要的大選，都只有「選賴清德或非賴清德」的差別，奈何侯友宜與柯文哲迄今都太高估自己名字的份量，以至於捨我其誰。大局的現實律靜下，侯、柯兩人都應該叫做「非賴清德」，這才是他們在這場大選裡的唯一身份與標籤，傾兩黨之力擠壓「侯柯配」或「柯侯配」，不啻是捨本逐末之舉，也不過是兩黨黨眾圖續飽政治私囊的小我主張。
。
除了侯友宜與柯文哲個人都太高估自己名字份量外，放大到國民黨與民眾黨，也存在同樣的盲點。綜觀兩黨在許多政策，尤其兩岸政策上，說真的與民進黨的差異，只差沒有台獨，但光是這一點，就足以讓他們多了與北京議和與接觸的空間。就這一點來說，在兩岸關係的選擇上，兩黨代表的也是「非民進黨」。
這並非粗暴剝奪國民黨與民眾黨兩黨與侯、柯兩人的主體性，而是在今屆大選以及中美台關係結構下，兩黨被結構決定的本質意義，拒絕這一層對於自我的再認知，是「藍白合」迄今只能持續「藍白鬥」無解僵局的主要病灶。