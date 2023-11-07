美國對台軍售交付延遲引關切　美智庫：戰機、坦克佔過半金額

美國近年多番對台軍售，但卻因交付延遲引起關切。近日，美國智庫卡托研究所（Cato Institute）彙整資料發現，積欠台灣的軍品中，傳統裝備佔超過6成，光是F-16戰機與M1坦克，就佔整體金額超過一半。



由於美國行政部門未公布積壓細目，卡托研究所使用美國國防安全合作署（DSCA）、斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料來分析積壓品項。據彙整後的數據顯示，美國積欠對台軍售的總金額高達191億7000萬美元，可概分為傳統裝備、不對稱裝備、彈藥，這三大類分別佔比63.2%、22%、14.8%。而尚未交付的傳統裝備金額為121.13億美元，佔整體積欠的63.2%。

其中，F-16C/D block70戰機80億美元，佔整體積欠的41.7%；M1A2主力坦克20億美元，佔整體積欠10.4%。這代表F-16戰機與M1坦克兩項，就佔金額超過一半。而其他遲交傳統裝備，還包括M109A6自走砲（3.9%）、F-16的紅外線偵搜系統（2.6%）、MK15方陣近迫武器系統（2.2%）、MS110偵照莢艙（1.9%）、供基隆級驅逐艦使用的AN/SLQ-32電戰設備（0.4%）。

美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

另一方面，積欠的不對稱裝備金額為42.21億美元，佔整體積欠的22%。其中以魚叉岸置防衛系統最高，達23.7億美元，佔整體積欠的12.4%。其餘積欠的不對稱裝備包括MQ-9B無人機（3.1%）、高機動性多管火箭系統（2.3%）、空射魚叉導彈（1.9%）、野戰資通系統（1.5%）、火山布雷系統（0.9%）。

積欠的各項彈藥金額為28.35億美元，佔整體積欠的14.8%。其中AGM-84H增程距外空對地導彈最高，達10.08億美元，佔整體積欠的5.3%。其餘積欠的彈藥還包括F-16戰機彈藥（3.2%）、MK48重型魚雷（2.2%）、30公釐口徑彈藥（1.7%）、AGM-154C聯合距外精準彈藥（1%）、輕型魚雷與轉換套件（0.9%）、AIM-9X空對空導彈（0.4%）。

卡托研究所指出，資料顯示美國積欠品項中，傳統裝備佔超過6成，除了佔去台灣有限軍事資源的大部分，亦很容易遭解放軍鎖定並摧毀。展望未來，美國應優先售台更具戰場存活能力及較能負擔的不對稱戰力與彈藥，以免在衝突期間，台灣彈藥迅速耗盡的情況。