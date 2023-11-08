柯文哲副手鎖定「她」？前雅虎亞太區董事總經理鄒開蓮現身引猜想

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊日前透露，柯文哲本周將安排「跟副手拍照」。被視為柯文哲副手熱門人選的雅虎亞太區前董事總經理鄒開蓮，7日下午現身柯文哲競選總部，引發聯想。柯文哲競辦發言人陳智菡回應，鄒開蓮是財經顧問，常互動，「今（7）天是來聊天」。



按台灣官方選舉進程，本（11）月20日將進行總統候選人選舉登記，惟在野陣營整合進度猶陷僵局，國民黨總統參選人侯友宜前周喊出「火車過站不等人」，柯文哲冷答「順其自然就是沒有期限」。然而，就在柯文哲對外稱「藍白合沒有期限」的同時，7日下午1時，有台媒拍攝到先前盛傳的柯副手人選鄒開蓮，悄然現身柯文哲競選總部1樓電梯口，恰巧前週黃珊珊表示柯文哲本週將拍攝競選照片，鄒開蓮7日突然現身柯文哲競選總部，備受媒體關注。

柯文哲先前曾被問到副手條件，他表示希望是女性、中南部、企業界出身，當時就被傳出鄒開蓮是柯文哲相當滿意且符合條件的人選。此外，柯文哲10月二度訪美時，證實鄒開蓮負責安排他在舊金山的相關行程，鄒開蓮本人也現身隨行柯文哲與科技人士的閉門會談。

鄒開蓮（左）畢業於美國西北大學凱洛管理學院MBA、美國波士頓大學大眾傳播系碩士，曾任Verizon Media國際事業董事總經理、Oath亞太區董事總經理、Yahoo亞太區董事總經理、Yahoo台灣總經理及MTV中文台總經理。（中時電子報）

出生於1965年的鄒開蓮，現年58歲，曾任Yahoo!奇摩總經理、亞洲區董事、亞太區資深副總裁，2017年Oath併購Yahoo，鄒開蓮出任Oath 亞太區董事總經理、Verizon Media 國際事業董事總經理等職，2021年8月就任台灣世界宣明會董事長。

鄒開蓮是台灣網絡產業發展的代表人物之一，尤其以成功女性企業家的樣貌表現公眾形象，由於擁有豐富科技跟網絡背景，成為各界盛傳柯文哲屬意的副手人選。

據悉，柯文哲7日與鄒開蓮確實談及副手一事，但對於近期「藍白合」話題持續延燒，傳出鄒開蓮對於出任副手意願有些下滑。對此，陳智菡回應強調，與鄒開蓮一直都有互動，且鄒開蓮是柯文哲的財經顧問，「就是來聊天」。