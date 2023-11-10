離職工程師偽造簽名　9度神鬼進出偷百萬晶片　藏胯下躲金屬探測

台灣電腦大廠廣達位於桃園市龜山區廠區今年2月起屢傳竊案，竊賊闖入冶具室分批偷走大批CPU晶片及記憶體，損失金額約達新台幣923萬餘元（約合223萬港元）。台灣警方鎖定29歲林姓離職工程師，調查其涉嫌9度假冒其他員工，騙過警衛換取臨時通行證進入廠區，再闖入冶具室偷走83個CPU及800多個記憶體晶片，離開時將晶片藏在胯下及鞋套躲過警衛金屬探測器檢查，最後在透過網絡銷贓。



台灣警方循線到林姓男子住處搜查，扣得未及變賣的記憶體晶片83個及CPU晶片1個，拾獲贓款10萬台幣（2.5萬港元）及用以聯絡變賣贓物的手機1支，移送檢方偵辦。林姓男子應訊坦承犯行，桃園地檢署9日偵結依偽造私文書、竊盜罪嫌將林男提起公訴。

廣達電腦是台灣的筆記型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦、及雲端軟硬件整合大廠，歷年皆為美國財星全球500大及美國福布斯世界2000大企業之一。（維基公用領域）

檢警調查，林男去年12月26日從廣達電腦公司離職，由於個人財務出現問題，今年2月24日向廣達員工通道警衛以齊姓同事工作號碼，謊稱是現職員工，在臨時識別證同意書的「立同意書人」欄位偽造同事署名，取得員工臨時識別證，進入廠區，闖入冶具室用腳踹開鐵櫃，竊取CPU處理器、記憶體晶片，離去時將晶片藏在胯下及鞋套，躲避警衛持金屬探測棒掃瞄檢查。

林男涉嫌從2月24日起以相同手法進出廣達電腦廠9次行竊，期間除冒用齊姓同事員工編號並偽造署名，另假冒鍾姓同事員工編號，前8次因冶具室喇叭鎖損壞順利闖入，第9次發現喇叭鎖已換新，仍破壞進入，再開啟存放鐵櫃竊取晶片，他破壞新裝喇叭鎖，引起廣達發現有竊賊闖入，報警追查出林男涉案，統計共被偷了83個CPU處理器、833個記憶體，價值達新台幣923萬8983元（約合223萬港元）。