馬英九呼籲全民調整合在野：爭取中間選民　鎖定打擊「賴蕭配」

台灣總統大選將於11月20日至11月24日受理登記，唯在野兩黨整合瀕臨破局，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（10）日代表馬英九對外呼籲以「全民調」決定國民黨、民眾黨人選方式，直指「中間選民才是需要爭取支持的（對象）」。



國民黨與民眾黨針對如何共商、整合人選一事，爭執月餘，迄今未果。民眾黨傾向以民調訂高下，國民黨一方則朝向政黨協商方式努力。

馬英九基金會執行長蕭旭岑10日接受廣播節目訪問，席間代表馬英九發言回應總統大選在野整合議題。蕭旭岑表示，（在野兩黨）分開選結果堪慮，且中間選民才是國民需要爭取支持的，所以要在這麼短時間內要能說服中間選民接受「藍白合」的結果，如果不用全民調想不到其他方法。

馬英九辦公室執行長蕭旭岑代表馬英九，喊話國民黨、民眾黨以爭取中間選民為要儘速整合。（張鈞凱攝）

蕭旭岑透露，有一位藍營大老前些天探望馬英九，提了一個構想，馬英九非常贊成，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，用全民調的方式，誰能勝出就選誰。蕭旭岑表示，他9日已經向侯友宜競選總部還有國民黨中央黨部，轉達馬英九的看法。

蕭旭岑表示，現在還有十天，每天都是關鍵，藍白一定要合，若分開選，依照民調顯示結果堪慮，對總統及國民黨立委選情都有重大影響，所以他才會代表馬英九提出呼籲，希望民眾黨及國民黨能好好想一想。

蕭旭岑自言，身為國民黨中評委，希望國民黨要顧及中間選民的觀感，中間選民才是國民需要爭取支持的；今天會呼籲採用全民調，是因為過去幾十年台灣的民主選舉都是用全民調，沒有用過其他方法，在這麼短時間內要能說服中間選民接受這樣的結果，如果不用全民調想不到其他方法。

蕭旭岑指出，如果沒有中間選民和社會普遍能接受的方式，那民眾黨主席柯文哲的支持者如何服氣？柯文哲已經說了若民調輸或在誤差範圍內願當副手，如果沒有這樣的程序走到最後，民眾黨的支持者投得下去嗎？藍白合最後還是要回到一個機制。