「印度Bill Gates」倡年輕人每周打工70小時　商界：愛拼才會贏

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的岳父、印度富豪莫西（N.R. Narayana Murthy），有「印度Bill Gates」之稱。



他日前說年輕人應該每周工作70小時來振興印度經濟的發言，在社群媒體上引起相當大的風波。

但反觀印度產業界領袖，竟然大多都同意這個觀點，認為印度若想在世界舞台競爭，年輕人就得「加把勁」。

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綜合外電報道，印度軟體研發公司Xeno創辦人卡普爾（Ayushmaan Kapoor）表示，「如果你想成為第一名，如果你想當最棒的，年輕人就必須付出更多時數努力工作」。

他補充道：「印度真的在試著與美國、中國競爭，如果我們想要達成偉大目標，那麼是的，那（70小時）是我們得付出的時數和作出的犧牲。」

根據國際勞工組織，印度目前平均每周工作時數為47.7小時，比美國的36.4小時、英國35.9小時、德國34.4小時還要高出許多。

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在亞洲方面，印度的每周工時更比中國還高，中國為46.1小時、新加坡42.6小時、日本36.6小時。

77歲的莫西是印度知名通訊公司印孚瑟斯（Infosys）聯合創辦人之一，有「印度IT之父」、「印度Bill Gates」的美名，根據《福布斯》估計，他的資產超過40億美元（約313億港元）。然而他說印度年輕人「還不夠努力」的發言，在社群媒體上引發了極大風波。

莫西表示，印度如果想要成為全球經濟強國，就必須投入長時間的工作。他強調，目前的印度最需要堅定、自律以及勤奮的年輕人，而他們更應該每周工作超過70個小時，「這也是德國人與日本人在第二次世界大戰後開始做的事」。他還說，印度是全球工作生產率最低的國家。

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每周工作70小時，相當於一天工作14小時。莫西直言：「不知為何，我們的年輕人喜歡從西方國家學習不好的習慣，對國家一點幫助也沒有。印度是全球工作生產率最低的國家。」他還強調，印度應該學習其他新興經濟體的政策，尤其是中國。

中國996企業文化盛行多年，「996」指的是每天從上午9點工作到晚上9點，一周工作6天，但這種過度壓榨勞工的情況，在近年來已引發年輕人的「躺平運動」，許多人表示在如此內捲（中國內部競爭）與高工時的情況下，早已身心俱疲，寧願躺平。

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