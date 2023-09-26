台軍連爆多宗共諜案　台防長邱國正證實：三分之一是現役人員

台灣軍方近年爆出多宗「共諜案」，台灣「國防部長」邱國正今（26）日對外證實，涉案人大約有三分之一是現役，三分之二是退役人員，待偵查確認涉犯不法都不會輕易放過。



台灣「國防部長」邱國正揭共諜案3分之1為現役軍方人員，強調絕不輕放。（聯合報）

邱國正26日列席立法院會備質詢，民進黨立委劉世芳關切台灣軍中「保密防諜」相關作為。邱國正答詢表示，不同案件不能比較，台軍強化的辦法，包括不斷地宣教，政戰、保防人員要不斷蒐證，如果以百分比來講，（共諜案）大約有三分之一是現役，三分之二是退役人員，台灣軍方絕對不會輕易放過，蒐證後一定都會移交法辦。

劉世芳接續提到，相較其他國家違反國安法律，刑期平均約19年，在台灣偵獲的共諜案刑度卻差了十幾倍，無法嚇阻相關案件發生。劉世芳指出，根據近幾年違反國家安全法案件統計，2016年總共有19件39人，今年截至8月降到8件19人，轉折在2019年立法院修正國安五法，致案件數往下滑，很多涉案人員觸犯國安法後，一審都是輕判，平均刑度只有6.18個月。

為鼓勵檢舉中共諜案，台灣國家安全局會為提供破案線索的人士發放獎金。 (Google map)

對此，邱國正回應指稱，刑度尊重司法判決，「國防部」不予置喙。台灣法務部長蔡清祥則坦言法院確實輕判，但相信檢方會依法、依職權上訴，未來將加強檢察官對國安五法的認識，由專責的檢察官負責偵辦國安相關的案件。