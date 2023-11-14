2024台灣大選｜陸委會：中共介選力道加大　以經濟脅迫干擾選舉

距離台灣新一屆大選只有兩個月，陸委會周一（13日）指出，隨大選進入倒數，中共介選力道加大，以經濟脅迫干擾選舉；並利用會見台灣人士，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」的選擇，影響投票意向。



陸委會發布第三季中國大陸情勢報告，提到隨著選舉日接近，中共政治操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸及陸客來台觀光等議題，加大介選力度。具體行為包括將對台貿易壁壘案的調查期限延長3個月至2024年1月12日，即總統大選前一天；對富士康集團進行稅務、用地等全面稽查；禁止台灣芒果輸陸、解禁苗栗文旦輸陸操作區隔對待；嚴詞批判台灣恢復兩岸觀光旅遊的規劃，拒絕開放陸客來台。報告批評，中共種種作為顯然是出於政治動機，且企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。

另一方面，報告也提到，中共持續利用會見台灣人士，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩項前景選擇，企圖影響台灣人民投票意向。近期，中共利用福建作為對台統戰前沿角色，推動對台促融促統。

9月12日，國務院發布「關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」全文，強調「兩岸一家親」、突出「通惠情促融」；同月27日，中央台辦、發改委於福州召開專題會議，國台辦主任宋濤稱意見為習近平親自謀劃、部署、推動，要全力落實到位。而藉由會見台灣人士及座談，大陸形塑兩岸共議融合發展氛圍，並在今年10月舉行兩岸農業交流大會、11月推出10項出入境政策措施，企藉台灣技術人才助鄉村振興，及吸引台灣民眾前往福建。不過報告強調，該意見內容，大多數為既有對台措施，對台灣民眾吸引力有限。