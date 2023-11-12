陸委會：台港官方互動有進步　體諒香港公務員「有他們的困難」

台灣陸委會副主委詹志宏昨日（11日）表示，台港官方互動「有進步」，目前聯繫已比先前更為直接、有效率，層級的部分則涵蓋「以往的對口單位、對口人員」，但實質太大進展還須雙方再努力。



台媒《聯合報》報道，財團法人台港經濟文化合作策進會11日在台北華山園區舉辦「好友港節」活動，詹志宏出席活動後接受媒體訪問時又表示，他能體諒香港公務員、跟台方對口這些部門「他們有他們的困難」。

此外，詹志宏在活動開幕式上提到，每個月有9萬多名的香港朋友來台灣觀光旅遊，是台灣人數最多的觀光客來源，過去5年有超過5萬位的香港朋友申請到台灣來居留、申請獲准到台灣定居的也超過了8,000人，這一些香港朋友加入台灣的社會，讓台灣社會更加多元、更有創意，更加讓大家能夠有一個包容的機會。

詹志宏表示，香港朋友喜歡到台灣是因為希望能夠延續享受自由、民主、法治的生活方式，最近的地點就是台灣，「所以在台灣的我們社會應該盡量的能夠接納在台灣的這好幾萬的香港朋友們，也希望香港朋友在我們的努力協助之下，能夠早一天融入台灣的社會，讓大家和睦共處」。

有媒體問及港人在台灣遇到的困難，詹志宏則回應稱，投資移民是官方現在積極希望能夠協助的地方，「我們畢竟能量有限度」。

對於有港人表示申請兩、三年都無法獲准定居台灣，詹志宏強調，「有一些地方溝通比較不夠」，他重申主管機關對於不符核准定居的個案，「不是採取否決」，而是給他們一定時間去滿足這些條件，「但因為溝通不足，香港朋友認為為何還要再等半年、一年、兩年，事實上是給他們寬許時間來補足這些條件」，「只要合法申請，盡可能主管機關都願意幫忙，讓他們順利取得身分」。