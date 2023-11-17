在泰國被虐殺？47歲台男「四肢被綁住、頭套塑膠袋」慘死曼谷旅館

11月16日泰國曼谷發生一起台灣籍男子慘死旅館內命案，死者屍體幾乎全身都被膠帶、塑膠布綑綁，死前疑遭凌虐，房間內也有遭洗劫的跡象。泰媒報道，死者的姓名為朱長生，為台灣行勝於言實踐研究院院長，2022年才因遭人爆料「假公益真吸金」登上媒體版面，原訂於，如今竟在泰國離奇身亡。



泰國媒體曝光現場與死者資料。（翻攝泰媒）

據泰媒報道，泰國警方16日早上獲報，曼谷邦納區（Bangna）旅館有一名中年旅客在房內離奇死亡。警方趕到後，發現死者面部朝下趴在床邊地板，頭部被透明的塑膠布捆綁，且鼻子、頸部被膠帶纏繞，雙手雙腳甚至也遭繩子牢牢綁住，生前明顯遭人施虐。

據初步調查，死者11月14日入境泰國並獨自辦理入住，房間內有明顯打鬥與洗劫的跡象，包含保險箱與各地方發現有血跡，且旅館人員聲稱，死者生前曾使用筆記型電腦，但警方在房間內卻遲遲找不到死者手機及電腦，目前警方正在調閱監視器畫面，追查凶嫌及釐清殺人動機。

死者曾被指控「海外非法洗錢」、「假公益真吸金」

據泰媒《Nation online》公布的死者資訊，死者為47歲朱長生，是台灣行勝於言實踐研究院院長，該機構稱為拓展科技外交，並考量到泰國為亞洲首先開放特殊植物（大麻）產業的國家，今年中旬在曼谷邦納區的商辦大樓設立「台灣行勝於言實踐研究院曼谷發展中心」，盼推動特殊植物應用於生醫領域。

據台媒報道，朱長生在疫情期間，於全台各地大量公益分享防疫物資，稱為落實拓展「科技外交」，2022年卻被台灣媒體踢爆「假公益真吸金」。

爆料者、台灣藝人白冰冰經紀人陳孝志指出，朱長生利用成立的「台灣水木清華校友會」（台灣行勝於言實踐研究院前身）在疫情期間捐贈物資時「假公益真吸金」。陳孝志表示，朱長生聲稱有「綠色通道」，能夠辦理利率低、手續簡便的青年創業貸款。

朱男不滿名譽受損，曾提告爆料記者、白冰冰經紀人陳孝志以及民進黨立委參選人王世堅等人，不過最終3人均獲不起訴處分。

陳孝志透露，11月15日原本要開庭，朱長生突請假缺席；11月30日也還有另外一個庭要出，結果對方卻離奇命喪他國。陳孝志表示，據他了解，朱長生近年都在泰國從事洗錢工作，在當地建立大本營，突如其來遇害讓他相當詫異，認為原因不單純。