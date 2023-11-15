防狼噴霧屬違禁品！台灣前主播8年前經香港轉機　意外犯法留案底

台灣前主播吳依潔曾受封「台大五姬」，2014年與神旺集團小開蔡紹仁結婚後育有2女。她近期與家人出國旅遊，11月13日發文寫下：「每次都提醒自己，過境香港一定不能帶防狼噴霧。」表示曾因為「攜帶防狼噴霧」而留下案底，她向《ETtoday星光雲》透露，那是8年前事情，並強調這次有特別防範，「這次我不敢哦！二犯應該挺麻煩！」



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吳依潔還原當時，「就是帶了個迷你防狼噴霧去香港轉機時被海關警察發現，被帶到機場警察室填資料、問了些問題，後來確認是初犯，也不知道法規禁止，就把我護照登記下來，之後就放我去轉機了。好險沒有耽誤轉機，但被登記有案這樣！」

她經過當時教訓，才知道原來持有防狼噴霧雖然在台灣合法，在香港卻是違法行為；其實民航局也有規定，上飛機時不得將防狼噴霧「隨身或手提攜帶」，搭乘前往港澳的班機也不可以托運。不過，讓她印象深刻的還有香港警察很溫柔，「跟印象中港片警匪片那種警察不一樣！」

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