台灣大選｜「藍白合」瀕臨破局　柯文哲將於今上午舉行記者會說明

台灣在野陣營整合（藍白合）以民調決定總統大選組合，原預計今（18）日公布，不過卻傳出破局消息。據悉，民調專家對於誤差範圍認定沒有共識，國民黨主張的誤差範圍跟民眾黨主張不同，3方經過超過5個半小時的馬拉松式激辯，直至18日凌晨2時仍無法達成決議，馬英九基金會執行長蕭旭岑和馬辦推薦的代表、國民黨代表三人簽字，但民眾黨代表拒簽。



據報，柯文哲今日上午致電馬英九基金會執行長蕭旭岑，稱「藍白合還沒破局，再給我一點時間」。民眾黨預計今日上午10時30分舉行記者會說明。

根據台媒報道，17日深夜民調專家會議共審視6份民調數據，最後比數侯柯配比柯侯配是5：3，柯文哲陣營認為兩份應剔除，應是平手，最後決議擇期再議。民眾黨方面主張，在先前「統計誤差範圍內讓步」承諾下（每份民調3%左右），柯侯配與侯柯配打成平手3比3，但國民黨方面認為，依照兩黨政黨協商六點共識的比賽規則，認為誤差範圍應再乘以二，也就是大約3%變6%（讓6%），民眾黨專家回應，以統計學上看有相當大的爭議，導致討論至凌晨仍無法取得共識。

11月16日，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

對於「藍白合」傳出破局，台媒《聯合報》報道，柯文哲18日上午8時55分已先致電馬英九基金會執行長蕭旭岑，蕭旭岑先詢問柯文哲，藍白合作是否破局，柯文哲回應稱 ，「還沒破局啦，再給我一點時間」。國民黨與民眾黨整合一波三折，或待柯文哲上午舉行記者會說明後，方能有更進一步消息確認。