柯文哲憂國民黨「出老千」　突要求今晚18時前上傳民調報告供審閱

由國民黨、民眾黨、馬英九推派的三位民調專家將於今（17）晚展開會談，檢視11月7日至17日民調結果。民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室今天下午突發新聞稿，指為促進藍白整合，要求上傳已公佈之民調報告及可得之原始數據，供雙方審閱。



國民黨與民眾黨16日達成跨黨六項整合共識後，柯文哲當晚接受網絡節目專訪，面對詢問若發現結果明顯作票或灌票是否認帳，柯文哲先是回答，「不會吧」，但也坦言，很擔心對手（國民黨）會不會「出老千」，截止前突然灌入一堆民調。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

柯文哲在節目中坦言，「那天有一點被國民黨主席朱立倫突襲了，因為一開始朱立倫說比政黨票，他想說有什麼好比的？至少輸國民黨12%以上，後來朱立倫要求比「柯侯」、「侯柯」民調，差距恐變更少，自己有做民調看了半年，當醫生缺點就是容易被人說服，對方又說之前說在統計範圍內的誤差就願意當副手，這次是不是一樣？『我這個人缺點，不太被人家盧你知道……』想說好啦、好啦，若統計看起來沒有明顯贏，所以才答應。」

近月與柯文哲互動頻頻的前立委黃國昌評價藍白合達成的共識，指柯文哲怎麼會這麼「古意」（閩南語，忠厚老實之意），「要天真到一個程度才會同意『柯侯』、『侯柯』這樣比，毫無鑑別力」。

相關說法傳出後，引起外界關注，質疑柯文哲此番談話，是否在替18日結果出爐後預留伏筆，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱17日上午表示，還是希望把疑點先釐清，當然不希望走到這一步，但該說清楚的地方，還是要在結果出來前講清楚。

不料，柯文哲競選辦公室17日下午突發布新聞稿表示，為促進藍白整合，以科學方式執行11月15日民眾黨與國民黨六點協商內容，柯文哲競選辦公室協請國民黨與侯友宜競選辦公室，於11月17日18時之前上傳已公佈之民調報告及可得之原始數據，供雙方審閱，以作為下一階段是否採納為有效樣本之討論基礎。

據了解，民眾黨提供國民黨一個雲端帳號密碼，希望對方上傳到指定位置。