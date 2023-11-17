2024台灣大選｜藍白合觸黨內反彈　柯文哲落淚　民眾黨籲釐清規則

台灣民眾黨總統參選人柯文哲被指在「藍白合」中作出退讓，導致黨內反彈，昨日（16日）他在一場競選幹部的線上會議中解釋退讓原委時，坦言該決定壓力很大，自己前一晚甚至失眠，期間他一度哽咽、潸然淚下。對於與國民黨達成6項共識，將採民調記點制，柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱今日（17日）表示，在結果出來前應先釐清，包括樣本數、題型、民調發布單位、調查時間及發布日期、誤差範圍、不同組合比及佔比。吳怡萱又指，黨內並沒有覺得被背叛，強調穩定軍心、凝聚支持者的信心，是接下來最重要的重點。



藍白合政黨協商日前在前總統馬英九見證下達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。然而，柯文哲事後坦言「被突襲」，並表示做決定前，幕僚群事先都不知情。而藍白合協商共識出爐後，許多支持者更感到失望。

昨日下午，民眾黨原訂召開選舉決策委員會，但突然延期，改成柯文哲跟民眾黨的競選幹部舉行線上會議。報道指，柯文哲在線上會議中解釋，他在中南部時看到許多人生活困苦、對時局感到徬徨，對他造成很大壓力，他也深諳民進黨繼續執政，台灣經濟一定不好，更會陷入戰爭風險，因此體認到一定要政黨輪替，才做出藍白合決定。與會者轉述，柯文哲坦言做決定後根本沒睡好，還因此失眠，但他想起支持者曾說過「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」。而會議期間，柯文哲一度哽咽落淚。

針對社會各界及民眾黨內部對藍白合6點聲明的質疑，吳怡萱今日表示，既然已經做了決定，還是要把遊戲比賽規則釐清，就6點聲明，包含民調採樣、哪些才是必須要被納入的，民眾黨有幾點疑問要提出來。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

她提到，包含相關有公信力的民調，基本的樣本數一定要在基礎之上。其次是題型的問題，到底要採納侯柯、柯侯，還是三腳督、四腳督，是否納入鴻海創辦人郭台銘，這些都在6點聲明沒有看到的內容，需要釐清。另外就是發布的單位是否具有公信力，吳表示，很多網上發表的民調可能是手機回填、簡訊，或問卷方式，這些到底是否納入這次的採用，都要交由三方民調專家作出評估，並提出想法跟看法。就有關民調調查的時間及發布日期，吳提到，有沒有可能會出現過去早就做好的各陣營的民調或內參民調，在這2天急著丟出來的，而這樣的民調到底是否算數。最後，吳提到，怎麼界定誤差範圍也是大家要討論的方向之一。

吳怡萱強調，民眾黨希望各方提出的民調專家學者評估時，能夠採用共識決的方式，不要採用比數、投票；馬英九所提出的民調專家應該是見證人，不應該參加比賽的投票。

此外，吳怡萱指出，在藍白整合會議結束後，黨內的確有比較多的疑慮和情緒，現在穩定軍心是非常重要的。至於若認為民調不科學，甚至偏頗，會不會有翻盤、破局的可能，吳表示當然不希望走到這一步，所以該說清楚、該要先釐清的，還是要在結果出來之前講清楚。