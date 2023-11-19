27歲女花蓮玩飛行傘　安全扣鬆脫10米高墮地亡　男友閨蜜目睹全程

台灣花蓮縣發生飛行傘活動意外，一名27歲台灣蕭姓女子昨日（18日）由葉姓教練陪同飛行，卻在起飛後僅1分鐘，就因身上安全扣環脫落，導致蕭女從10米高空重摔在道路上、臟器外露，當場死亡，在場的蕭女男友與閨蜜更目睹全程。



綜合台媒報道，事發地點位於花蓮縣豐濱鄉磯崎村，當時蕭女獨自預訂飛行傘雙人體驗飛行活動，男友與閨蜜則在地上觀看等待，但飛行傘剛離地僅約1分鐘，安全扣環就因不明原因脫落，葉姓教練執行緊急迫降但仍來不及，蕭女最終脫離座椅從10米高空墜落，重摔在下方山區產業道路，當場臟器外露、失去生命跡象。蕭女男友與閨蜜立即為蕭女進行心肺復甦術，仍無法救回性命。

當地警方表示，獲報後已進行現場勘驗並查扣傘具，報請花蓮地檢署相驗，全案初步朝過失致死方向偵辦。

花蓮縣府教育處則表示，經營飛行傘項目的涉事業者目前除了載飛體驗的教練有拿到合格證書，消費者部分疑似沒有保險，起飛場及降落場用地有部分未獲合法授權使用，因此無法取得經營許可，縣府已要求業者停業配合調查。

涉事王姓業者在豐濱鄉磯崎村經營飛行傘項目已經6年。王姓業者早前表示，可能是在起飛後，調整座帶時，不小心把安全扣環弄鬆脫，當時帶飛的教練發現，馬上就向山邊做閃避動作，可惜還來不及完成。

《ETtoday新聞雲》的報道則指，蕭女的李姓男友有拍下關鍵的起飛時畫面，當時安全扣環疑似未扣上垂在一旁，蕭女與教練跑了幾步離地，蕭女隨即向下滑了約數十厘米，並驚恐的在空中踢動雙腳。

李男哥哥指，業者在出發前連安全扣環都沒有扣就出發，而且一出發在空中時，地上的教練就有發現安全扣環沒扣，當下用無線電通知葉姓教練要馬上迫降，可是教練繼續飛行。