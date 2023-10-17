頂尖潛水員韓頲廣西亡　專家：他最不該出事　洞穴潛水有幾危險？

內地頂尖潛水員韓頲10月7日晚在廣西都安瑤族自治縣九頓天窗下潛後失聯，至11日水下機械人在水下百餘米處發現韓頲的疑似遺體，救援打撈工作仍在持續。事故發生後，洞穴潛水這項極限運動引起公眾關注，有專家形容這項運動「要麼不出事，出事的話直接就是喪失生命」。



內地頂尖潛水員韓頲。（《紅星新聞》）

綜合內媒《新京報》及中新網等報道，內地綠舟應急救援潛水技能培訓負責人李皓森解釋，普通的休閒水肺潛水屬於免減壓潛水，可以不經過停留直接以合適的上升速率升至水面。洞穴潛水員則需要在大深度或長時間潛水後做階段減壓，原因是隨著壓力的增加，氮氣會進入潛水員的身體組織及血液，潛水員需做階段性的減壓停留，以充分排出體內的氮氣。

李皓森形容洞穴潛水是「極限運動中的極限運動」，一方面水下環境複雜，水下洞穴有太多的分叉和支流，且洞穴內部通常都是沒有氣室的封閉空間，不可能直接出水，一旦失去能見度或脫離引導線，這很容易面臨迷路的危險。

韓頲。（中國探險協會）

「出事的話直接就是喪失生命」

中國探險協會理事杜雷表示，洞穴潛水是目前世界上幾大極危探險項目之一，目前應該是排名第二，排名第一的是翼裝穿越式飛行運動。對於洞穴潛水來說，不論是何種形式，都是一項容錯率極低、安全冗餘量非常小的運動，要麼不出事，出事的話直接就是喪失生命。

杜雷指，洞穴潛水事故原因通常有幾種，最多的是沒有接受過或根本不知道要經過洞穴潛水訓練的人私自潛水進入洞穴，還有的是潛水者被水流壓迫帶向更深處或者被卡住、器材故障及使用不當等。

九頓天窗洞穴內部。（中國探險協會官網）

不少探險運動者殞命於九頓天窗

韓頲在出事前正在廣西都安九頓天窗為衝擊洞穴深潛世界紀錄而做準備。資料顯示，九頓天窗景區由四個天窗組成，均為斜井式天窗，口部略呈圓形，直徑13.5米至25.7米，天窗深大於35米（不含水深），水深大於100米。該天窗群被譽為「中國水下珠穆朗瑪峰」。

許多探險運動者死於九頓天窗。2014年，深圳水下探索俱樂部一行三人來到九頓天窗潛水探險，其中一人遇難。2021年，兩人在九頓天窗潛水遇難，兩人均為國內優秀的技術潛水員、教練。韓頲還是當時搜救行動的領導者。

九頓天窗有「中國水下的珠穆朗瑪峰」之稱。（中國探險協會）

專家：韓頲是最不該出事的人

北京平瀾公益基金會救援專家周亞輝形容，韓頲是最不該出事的人，「這個人很嚴謹，很穩，很理性」。周亞輝提到，今年4月，韓頲在九頓天窗完成了長達12.5個小時的大深度洞穴潛水，創造了277.4米的亞洲洞穴潛水的深度紀錄，距世界紀錄286米僅差9米。但是他很嚴謹，當時遵守自己的潛水計劃，潛到277米的深度後就返回水面。

2018年，泰國少年足球隊13人在被困洞穴18天，最終被成功救援，周亞輝也曾參加了這一救援行動。周亞輝形容，韓頲下潛的深度幾乎沒有其他人能達到，也幾乎沒有成功救援的機會和案例。