頂尖潛水員廣西出事　專家分析原因　打撈時要刺破屍身放氣防爆炸

內地頂尖潛水員韓頲10月7日晚在廣西都安瑤族自治縣九頓天窗下潛後失聯，至11日水下機械人在水下百餘米處發現韓頲的疑似遺體，救援打撈工作仍在持續。有內媒引述專家稱，因設備故障、氣體毒性或身體上突然出現不適，可能是造成韓頲遇險的主要原因。



九頓天窗有「中國水下的珠穆朗瑪」之稱。（中國探險協會）

韓頲是中國首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，還是著名演員吳京的技術潛水導師。

對於韓頲究竟發生了甚麼意外令他無法上岸，《極目新聞》15日的報道引述內地潛水專家譚曉龍分析稱，韓頲經驗十分豐富，不大可能出現技術上的失誤，且他對九頓天窗的水下環境相當熟悉，迷路的可能性也很小。因設備故障、氣體毒性或身體上突然出現不適，可能是造成其遇險的主要原因。

韓頲。（中國探險協會）

關於打撈工作，都安瑤族自治縣應急局工作人員早前表示，「但本地應急救援力量沒有進行打撈的能力，需要專業的潛水隊伍下水」。韓頲所在團隊及都安瑤族自治縣有關部門正在協調專業的救援力量，確定最終的救援打撈方案。

岳麓藍天救援隊隊長譚章表示，上百米的大深度洞潛救援，需要具備極豐富潛水經驗的頂級洞穴潛水專家才行，「設備可能就要花費幾百萬元」，在國內具備這樣救援能力的人不超過10個人。

韓頲家人早前在現場擺放蛋糕和酒。（紅星新聞）

譚章稱，因為技術原因，目前水下機器人進行水下救援作業，必須配有一根纜繩，但是洞內情況複雜，纜繩很容易纏繞，這在一定程度上會給救援工作帶來很大難度。另外，據目前了解的情況，韓頲被卡在了水下某處，如果繼續用機器人打撈，「操作不好的話，可能還會向下掉，最後掉到多深就無法預測了」。

韓頲。（網絡圖片）

打撈時要刺破屍身放氣防爆炸

前述潛水專家譚曉龍也解釋，因為人溺亡後，體內細菌等微生物生長繁殖，這個過程中產生的大量氣體因無法排出而堆積在體內，再加上上升時外界環境壓力變小，身體組織中積累的氣體也會相應膨脹，「兩種氣體同時膨脹，有可能因為逝者皮膚和肌肉不能承受體內氣體膨脹後的壓力而爆炸，為了能儘量保持逝者的身體完整，需要救援潛水員在逝者上升過程中對其進行穿刺放氣，因此，對於潛水救援人員的心理素質要求很高」。