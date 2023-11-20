稱大小S「透過黃姓男藝人」拿毒品　台灣最強狗仔葛斯齊判賠60萬

有「台灣最強狗仔」之稱的記者葛斯齊今年在電視節目聲稱接獲藥頭爆料，指藝人大小S姊妹（徐熙媛、徐熙娣）20年前曾透過「黃姓藝人」取得大麻、搖頭丸等毒品，大小S其後控告葛斯齊造謠、求償精神慰撫共400萬元（新台幣，下同）。台北地院今日（20日）審結，判葛斯齊須賠償大小S各30萬元，本案可上訴。



狗仔葛斯齊（翻攝中時電子報）

台媒《ETtoday新聞雲》報道，本案源於今年6月間，台灣藝人黃子佼被指控多年前涉性侵少女拍攝不雅照，他在6月19日開直播懺悔，卻連爆10多名藝人離譜私生活，包括「大小S給我人生很重要的一課…可是問題是她們吸毒嗑藥這件事情，我也一直過不去欸」，聲稱遭大小S、具俊曄等圈內好友硬塞毒品、不得不吃。

同月21日，葛斯齊在台灣三立電視台的節目上，加碼指稱在酒店遇到藥頭告知認識大小S姊妹，藥頭透露「當時這個藥（指毒品），是經過轉手給一個男性的藝人，而這個男藝人剛好也姓黃，但不是黃子佼」等語。

葛斯齊上節目大談黃子佼一事。（影片截圖）

+ 1

大小S其後提告葛斯齊捕風捉影，未經查證的言論傷人名譽，各向葛斯齊求償200萬元，並要求葛須在Facebook粉專與個人貼文版面，張貼本案判決全文。

點擊睇大S和小S聲明全文，兩人皆否認吸毒：

+ 3

葛：有訪談錄音為證 沒捏造事實

葛斯齊出庭時始終喊冤，表示從沒指名道姓大小S買毒吸毒，而是「你們身邊親近的家人說的」，包括大S前夫汪小菲、小S前男友黃子佼，葛斯齊自稱曾到大陸當面求證汪小菲和其母親張蘭爆料大小S疑似吸毒的事，「汪小菲告訴我，就跟他自己在微博上面所講的是一樣的」。葛斯齊認為只因為他是狗仔、出面聊這一話題，「然後我就收到傳票，被告了」。

葛斯齊堅稱是對可受公評之事，分享自己採訪過程，有訪談錄音為證，他沒捏造事實，在節目中發言也沒摻雜個人主觀意見，他並聲請傳訊黃子佼作證，但法官沒有採納。

大小S在本案從沒出庭，均委任律師代打，主張葛斯齊提出的錄音檔有錄音不連續情形，且對話時間地點對象不明，甚至對話者還提醒葛「應自行向黃姓男藝人查證」。

大小S的律師指葛斯齊不實爆料傷害大小S名譽、損及大小S在兩岸與世界各地工作機會與收入，連帶影響大小S任職公司與經紀公司諸多員工的薪資來源，建請法官「別讓司法權淪為商業媒體補行事後查證的工具」。