熱度力壓布林肯：被黃子佼爆料吸毒　大小S何以炸裂微博熱搜？

6月19日，台灣知名主持人黃子佼遭控強吻、強拍未成年少女裸照。經歷幾個小時沉默，黃子佼正式坦承犯行，「好爸爸」人設一夕崩塌。



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但更讓外界震驚的，是黃子佼在影片中的「毀滅式爆料」，包括控訴名主持人吳宗憲男女關係混亂且欠錢不還、曾國城在古蹟中山堂抽菸喝酒、某位已婚女歌手出軌製作人、陶姓女星與自己交往又拒不承認、賈姓女星倒追自己又突然分手消失、夏宇童不承認與自己的戀情等。但以上資訊的驚嚇程度，都無法超越女星小S（徐熙娣）及其胞姐大S（徐熙媛）的吸毒疑雲。

黃子佼在影片中爆料，大小S多次吸毒，甚至強迫自己一起吸，「我還記得我第一次去韓國印象很差，因為我就是被他們帶去的，當時大S跟光頭（意指具俊曄）在一起，在一個飯店嗑藥，我非常不想」、「我還記得在浴室，光頭很大隻，他可以把我抱進去任何地方，我就不得不吃，我不快樂，他們當然不只這兩次」、「甚至在飛碟對面的夜店，裡面都在嗑啊，他們為什麼可以逃過這一切？」

點擊睇大S和小S聲明全文，兩人皆否認吸毒：

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而大小Ｓ的回應則與其他被點名的藝人類似：嚴正否認、對不實指控保留法律追訴權。但即便如此，網上討論依舊熱烈，「黃子佼曝大小S吸毒」一詞甚至衝上熱搜第一，力壓正在訪華、且於當日會晤習近平的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），多數網友也在八卦口水間，忘卻當日更早的黃子佼性騷醜聞，轉而討論大小S的吸毒疑雲。

平心而論，吸毒嗑藥確實聳人聽聞，但歸根結柢，大小S在中國輿論場的巨大能量，才是此事得以衝上熱搜第一的關鍵。

黃子佼（視覺中國）

兩姐妹的發展瓶頸

回顧兩人的發展軌跡，早在正式進軍大陸市場前，大小S便已擁有極高知名度。

1994年，就讀華岡藝校的兩人組成「SOS」出道，發行了多張音樂專輯，並在1996年以綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》正式進軍主持界，與此次同被黃子佼爆料的主持人吳宗憲共事。1998年，大小S接下影劇新聞型態節目《娛樂百分百》主持棒，積極耕耘自己的主持代表作。期間，小S於2001年與黃子佼發生感情糾紛，並在《娛樂百分百》上控訴男方劈腿藝人曾寶儀，讓黃子佼成了輿論眾矢之的，事業一度重挫。與之相比，大小S的演藝事業開始風生水起。

同樣是在2001年，大S與當紅台灣男子團體「F4」合演《流星花園》，飾演女主角「杉菜」，不僅收穫廣泛好評，還以此入圍金鐘獎最佳女主角；2004年小S與作家蔡康永一同主持《康熙來了》，奠定一線主持地位，小S更以此獲得2005年第40屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，也讓自身知名度遍及海內外華語圈。2015年，黃子佼首次以嘉賓身份登上《康熙來了》，並在主持人蔡康永、嘉賓任家萱和助理主持陳漢典見證下，與小S上演「世紀大和解」，女方也在節目中正式向黃子佼道歉，稱當年因對感情太過重視，所以一時衝動在節目上公開兩人糾紛，對黃子佼事業造成傷害。

重溫黃子佼8年前登《康熙來了》與小S破冰（《康熙來了》截圖）

2016年，走過12年歲月的《康熙來了》正式停播，小S進軍大陸主持網路綜藝節目《姐姐好餓》，於愛奇藝等網路平台上播出，一直到2017年節目第二季結束。2018年，小S和蔡康永宣告再度搭檔合作，主持優酷的網路綜藝節目《坦白吧！花花世界》（後改名《真相吧！花花萬物》），直到2020年節目第三季結束。

平心而論，在台灣演藝市場萎縮的情況下，進軍大陸是行有餘力者的理想選擇，只是從結果來看，小S雖因此獲得大量代言、豐厚酬勞，卻沒能再維持康熙時期的熱度與口碑。原因之一，便是新的市場環境與規範，令其無法再如《康熙來了》般，大行「放飛自我」、「葷素不忌」的主持風格。例如2017年，廣電總局便以「需針對不良主題、雙關語或太多肢體接觸進行修正」為由，將《姐姐好餓》自愛奇藝官方網站下架。

對熟悉《康熙來了》的觀眾來說，廣電總局所述不難想像，只是這便是小S最大特色，要對此進行限制，勢必就會流失部分觀影客群。或許正因如此，小S在《真相吧！花花萬物》第三季結束後，便未再有大陸主持節目，而是選擇在2022年以《小姐不熙娣》重返台灣主持界。此外綜觀小S這幾年在大陸的發展，口碑最好的節目，還是2019年的騰訊視頻真人實境秀《我們是真正的朋友》，主題為大小S姐妹與柳翰雅、范曉萱的緬甸之旅，賣點除了行旅風光，更有4人長達20年的情感聯繫。簡言之，還是仰賴往日情懷與粉絲市場，而不是讓小S一展主持功力。

大S、小S、阿雅、范曉萱擁有二十年情誼，在《我們是真正的朋友》中，終實現了年青時許下的承諾，來一趟只有閨密的緬甸之旅。（《我們是真正的朋友》）

至於大S，其同樣在大陸面臨發展瓶頸。2005年，大S與劉燁合演恐怖片《疑神疑鬼》，作為進軍大陸市場的嘗試；2008年，大S與古天樂、張家輝、劉燁合作《保持通話》，取得不錯迴響，更提名第28屆香港電影金像獎最佳女主角；2010年，《未來警察》、《劍雨》、《龍鳳店》3片亦有佳績。但之後大S未能持續聲量，2011年的《大武生》差評如潮，2012年的《百萬巨鱷》則令人不知所云。在此期間，大S最知名的不是作品，而是2010年與飲食業商人汪小菲的閃婚，以及2011年的海南三亞盛大婚禮。

此後大S便淡出演藝圈，未如小S般耕耘事業，直到2018年再以兩檔網路節目回歸：一是前述的《我們是真正的朋友》，二是騰訊視頻的《幸福三重奏》，前者主打閨蜜情誼，後者則邀請明星夫妻當嘉賓，除了大S與汪小菲外，還有陳建斌與蔣勤勤、福原愛與江宏傑。然兩檔節目結束後，大S便回歸寂靜，未再耕耘新作，聲勢自然持續走衰。

簡言之，單從收入來看，大小S進軍大陸應該收入頗豐；但從作品質量、口碑維繫來看，兩人都遭遇了一定程度的發展瓶頸，聲量有所下滑。

大S（徐熙媛）﹑汪小菲夫婦﹑福原愛﹑江宏傑夫婦曾參加《幸福三重奏》。（微博圖片）

源於兩岸摩擦的巨大聲量

然而2021年起一連串事件，讓大小S收穫極大流量，或可說是兩人進軍大陸以來最高，也成為此次炸裂熱搜的輿論基礎。

首先是小S的「台獨」風暴。事件起於2021年的東京奧運會羽球女子單打決賽，彼時台灣隊戴資穎對戰中國隊陳雨菲，最後戴資穎落敗獲銀牌，小S便在Instagram發文稱「雖敗猶榮～但我差點暴斃！」表達對戴資穎的支持；賽後小S又在Instagram稱「邀請全部國手到家裡吃飯」，同時表達對李洋、王齊麟的支持。結果「國手」一稱引爆大陸輿情，小S被指責「支持台獨」，遭到微博全網圍剿，其代言的「清揚」、「大人糖」、「壽全齋」3品牌，也宣告與小S終止合作，中國服裝品牌「JORYA」也宣布與其女許曦文的合作到期。

而後隸屬中央軍委政治工作部的《海峽之聲》發表評論，批評大陸部分極端網民，也稱「民進黨趁機煽風點火，挑動兩岸民間對立情緒」；國台辦下屬的《中國台灣網》亦發表評論文章，認為小S此前「在社群媒體一番不太妥的表態，確實在某種程度上刺激了大陸網友」，但根源是蔡英文政府製造的兩岸關係緊張，小S是「民進黨當局兩岸陰謀的受害者之一」。但即便官方有意緩頰，小S本人也公開澄清「我不是台獨」，部分網友依舊不依不饒，持續對小S留言辱罵、進行政治審查，最終小S雖獲得赴陸以來前所未有的巨大曝光與關注，卻不幸是因「台獨」爭議，而非演藝作品。

小S感謝國台辦澄清她不是台獨。（微博＠小S）

如此現象，反映了兩岸關係的每況愈下，致使藝人面對相關議題愈發需要「政治正確」，無法再如過往般模糊應對。不久之後，大S也步上小S後塵，在觸動大陸網友的「兩岸情結」後，獲得了海嘯式流量與曝光，只是跟源並非涉及「台獨」的政治表態，而是其婚姻狀態。

2021年11月，大S與汪小菲宣布離婚，由於汪小菲此前多次發文涉及台灣議題，包括在2017年批評用日文感謝日本政府的蔡英文，「妳要是願意永遠跪著，那就跪吧」，又在2021年疫情期間怒罵台灣確診者飛廈門是「漢奸」，並稱家人在台北根本打不到疫苗，「太無恥，太低級了」，導致大S單方對其提出離婚；加上汪小菲曾抱怨大S帶小孩常居台灣，致使父子與夫妻分隔兩地，故有不少大陸網友認為，兩人仳離的原因在於對兩岸議題的立場分歧，以及大S不願讓小孩融入大陸生活圈。正因如此，雖說汪小菲日後遭爆慣性出軌、與女演員張穎穎發生婚外情，大陸仍有一批網友堅定支持汪小菲。簡言之，便是將自己對「兩岸未統」的不滿共情到汪小菲的遭遇上。

2022年，事態發展更加白熱化。因汪小菲不願履行離婚協議，積欠女方超過新台幣5百萬的生活費，大S遂向法院聲請強制執行，被激怒的汪小菲由此連發多則貼文痛斥大S，其母張蘭更稱自己握有大小S吸毒、大S與具俊曄私下聯繫的證據，在兩岸輿論場掀起討論高潮。台灣一側自不待言，原本被罵「舔共」的大S，在與汪小菲離婚、同具俊曄再婚後，獲得了一定程度的「輿論平反」，故在汪小菲發文痛斥後，台灣輿論基本上一面倒地聲援大S，痛斥汪小菲出軌在前、毀約在後；而大陸輿論場雖有人同情大S，卻有更多人聲援汪小菲，認為大S不僅帶著具俊曄「寄生」前夫，還不准汪小菲探視孩子，既貪得無厭又冷血無情。

大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

綜上所述，經歷2021年以降的輿論風暴後，如今的大小S在大陸輿論場聲量鵲起，只是背景無關演藝事業，而是日漸難掩的兩岸摩擦。而娛樂生態就如政治現實，只有「落井下石」、「錦上添花」兩種行為，不存在「雪中送炭」的理想溫情，故對討厭兩人的大陸網友來說，其巴不得大小S再爆醜聞，其便可以趁機再踩一腳，不論真假、不管原因。

而此次黃子佼的「毀滅式爆料」，便發揮了這一作用。從現實視角來看，不論大小S過去是否吸毒，黃子佼都沒能提供照片、錄音、檢驗報告等直接證據，眼下也不可能再讓兩人驗毛髮以證過去清白，故這一爆料注定無法追查，且也更多是黃子佼轉移焦點的技倆。但對討厭兩人的大陸網友來說，其顯然為此見獵心喜，並且更有理由聲援汪小菲，儘管其與張蘭同樣沒有出示相關證據，但大S這般「冷血女人」必須付出代價，正如小S因為「支持台獨」，所以也註定要是壞女人。

歸根結柢，這不僅是黃子佼一人的MeToo「自救戰」，更是部分大陸網友出於兩岸情結，以大小Ｓ話題為載體，所展演的「正邪之戰」。而從兩岸眼下互動來看，這既不是第一次，也不會是最後一次。