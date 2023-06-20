黃子佼爆料大S小S吸毒　內媒引蕭敬騰公開驗毒報告：應該自證清白

台灣藝人黃子佼被爆出性騷擾，及後拍片承認往事，並拉好友落水，大爆前度小S（徐熙娣）及其胞姐大S（徐熙媛）曾「吸毒嗑藥」，其後大S及小S均發聲明否認。



內媒《極目新聞》卻發表題為「不管是誰，有問題都跑不掉」的評論稱，明星只要涉毒，就成了公共事件，有關方面就應該給公眾一個交代；又指要自證清白，途徑相對簡單，並提及蕭敬騰近日進行毛髮檢測的做法。



小S是黃子佼前任。（曾寶儀Facebook）

黃子佼在直播時爆料大小S嗑藥吸毒，「比如我有一些事情被小S發現，小S也不開心，可是問題是她們吸毒嗑藥這件事，我也一直過不去誒。」他說被帶去韓國的時候「大S和具俊曄在一個飯店嗑藥」，自己也被硬塞過。

《極目新聞》的評論稱，大小S和黃子佼有過親密的過往，那麼黃子佼稱她們涉毒，說得這麼詳細，對網友來說，就有了很高的可信度。

評論稱，黃子佼指控明星涉毒，這個指控非常嚴重。如果屬實，相關人員被列為劣跡藝人是可以肯定的，她們在娛樂圈前途基本就毀了。但是如果他拿不出證據，只是為了泄憤造謠詆毀、污衊他人，也要承擔相應的法律責任。

評論又稱，明星只要涉毒，就成了公共事件，有關方面就應該給公眾一個交代。好在，明星涉毒要自證清白，途徑相對簡單。

大S徐熙媛和現任老公具俊曄。（tvN）

點擊睇大S和小S聲明全文：

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評論提及在6月初，蕭敬騰現身上海出席活動時，被拍到走路狀態和常人有些不同，有網友對他是否吸毒表示懷疑。在6月17日，蕭敬騰工作室發表聲明，稱「為自證清白，蕭敬騰先生於2023年6月16日在公證員的全程見證下，前往法大法庭科學技術鑑定研究所進行毛髮檢測，對常見69種毒品（可檢測的全部種類）成分進行定性分析，結果係未檢出任何毒品成分」，並在帖文中附上了檢測報告。

蕭敬騰早前出席活動時，被拍到走路狀態和常人有些不同。蕭敬騰其後公開驗毒報告，自證清白。（影片截圖）

評論指，這就說明，明星是否涉毒是件大事，值得各方關注。相關明星聲稱要採取法律途徑維權的同時，也別忘了給公眾一個交代。

評論最後指，對相關明星而言，黑的就是黑的，白的就是白的，如果被冤枉就趕緊維權，如果真吸毒也別想逃脫懲罰，遲早會得到清算。