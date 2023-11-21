美國輸台「巷戰」軍品　傳8萬套美軍戰鬥裝備、千挺機槍運抵台灣

台灣《聯合新聞網》等多家台媒20日消息稱，自今年8月起，陸續有美軍包機深夜抵台，運送肩扛式「毒刺」防空導彈等軍備。11月初也有包機在日間飛抵桃園國際機場，直至19日都有包機運送美軍援品抵台。台灣「國防部長」邱國正20日回應，指有關軍事裝備部分，是美台交流的專案之一，但不方便透露裝備項目、數量及品名。



台媒報道，最近一波軍援品包括能運用在所謂「城鎮巷戰」的8萬套美軍現役戰鬥裝備、1000挺M240 B排用機槍，過去半個月來，已陸續運抵台灣，更有消息稱美國在台協會（AIT）特別要求載運軍品的軍包機，抵運桃園機場卸貨時須改至隱密處所。

對此，邱國正表示，台灣跟美國間的交流蠻頻繁的，不管是視訊、觀摩、見學等等，台灣軍方人員有很多機會到美國去，就是交流項目之一。至於軍事裝備部分，也屬於美台交流項目，有關數量、項目、品名「不便透露」，但工作持續在進行，沒有想要刻意武裝，都是平常在交流項目當中，也許在這個時間點被外界起疑，事實上有些軍購或軍事方面問題，都在正常運作。

有消息稱，美國售台可攜式毒刺（Stinger）防空導彈，已於今年8月陸續抵台。（美國海軍網站圖片）

據外媒報道，美國總統拜登（Joe Biden）近期批准向台灣提供8000萬美元的軍事融資，此舉在台灣內部諷刺，指是美國近40年來首度「用台灣納稅人的錢軍援台灣」。

稍早時候，國台辦發言人朱鳳蓮15日曾對此回應，指北京堅決反對美國與台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美向台提供武器。天下沒有免費的午餐，無論冠以「軍援」還是「融資」，或者其他什麼名義，對台灣民眾來說都是把戰火引向台灣的「外債」。朱鳳蓮重申，民進黨當局執意勾連外部勢力妄圖「以武謀獨」，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重禍害。