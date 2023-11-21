傳台積電考慮興建熊本晶圓第3廠生產3奈米晶片

撰文：許祺安
出版：更新：

《彭博社》引述知情人士說法報道，台積電考慮在日本設立第三座工廠，將製造先進的 3 奈米晶片，總成本預估 200 億美元，此舉可望讓日本成為全球晶片生產重鎮之一。

由於訊息尚未公開而要求匿名的消息人士透露，台積電已告知供應鏈合作夥伴，它正考慮要在日本南部的熊本興建第三座廠，代號Fab-23第三期工程，但何時開工還不清楚。

《彭博社》報道分析，3奈米是目前已商業化的最先進製程技術，雖然等到台積電的新晶圓廠開始運轉量產，也許已經落後最先進製程一到兩代，但這項計劃若得以實現，則會是日本的一大勝利。日本首相岸田文雄的政府已提供數兆日圓，努力招徠國內外半導體公司。

報道指出，台積電在日本這座 3 奈米工廠的成本約 200 億美元，包含生產機器。目前不清楚台積電準備出資多少，而日本政府通常會負擔約 50% 成本。

2021年11月，台積電與索尼正式合作在熊本建立晶圓廠。（路透社）

知情人士透露，當台積電最初計劃在日本建立製造業務時，其最初的藍圖包括多家工廠，這樣可以最好地利用為熊本園區建設的輔助設施。報道引述多位知情人士說法，預期台積電甚至可能建造第四家工廠，由於土地短缺，工廠可能位於熊本以北的一個縣。

面對媒體報派各式消息，台積電則透過電郵對外聲明，指「台積電投資在支撐消費者的必要之處。在日本，我們正聚焦評估興建第二座晶圓廠的可能性，目前沒有進一步資訊提供。」

除台積電外，東京已成功拉到美光、三星電子和力晶赴日投資。日本官員也正協助國內新創公司Rapidus在北海道興建2奈米晶片廠。而在台積電方面，除了日本之外，台積電也已承諾在美國興建兩座工廠、德國設立一座工廠，因應顧客供應鏈分散供應鏈以因應台海不確定性的需求。

APEC峰會｜台灣窮到只剩台積電跟張忠謀？APEC｜張忠謀：美國短期內不可能重新建立像台積電的事業台積電出口中國大陸晶片獲美國豁免延期
台積電
半導體