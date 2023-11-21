傳台積電考慮興建熊本晶圓第3廠生產3奈米晶片

《彭博社》引述知情人士說法報道，台積電考慮在日本設立第三座工廠，將製造先進的 3 奈米晶片，總成本預估 200 億美元，此舉可望讓日本成為全球晶片生產重鎮之一。



由於訊息尚未公開而要求匿名的消息人士透露，台積電已告知供應鏈合作夥伴，它正考慮要在日本南部的熊本興建第三座廠，代號Fab-23第三期工程，但何時開工還不清楚。

《彭博社》報道分析，3奈米是目前已商業化的最先進製程技術，雖然等到台積電的新晶圓廠開始運轉量產，也許已經落後最先進製程一到兩代，但這項計劃若得以實現，則會是日本的一大勝利。日本首相岸田文雄的政府已提供數兆日圓，努力招徠國內外半導體公司。

報道指出，台積電在日本這座 3 奈米工廠的成本約 200 億美元，包含生產機器。目前不清楚台積電準備出資多少，而日本政府通常會負擔約 50% 成本。

2021年11月，台積電與索尼正式合作在熊本建立晶圓廠。（路透社）

知情人士透露，當台積電最初計劃在日本建立製造業務時，其最初的藍圖包括多家工廠，這樣可以最好地利用為熊本園區建設的輔助設施。報道引述多位知情人士說法，預期台積電甚至可能建造第四家工廠，由於土地短缺，工廠可能位於熊本以北的一個縣。

面對媒體報派各式消息，台積電則透過電郵對外聲明，指「台積電投資在支撐消費者的必要之處。在日本，我們正聚焦評估興建第二座晶圓廠的可能性，目前沒有進一步資訊提供。」

除台積電外，東京已成功拉到美光、三星電子和力晶赴日投資。日本官員也正協助國內新創公司Rapidus在北海道興建2奈米晶片廠。而在台積電方面，除了日本之外，台積電也已承諾在美國興建兩座工廠、德國設立一座工廠，因應顧客供應鏈分散供應鏈以因應台海不確定性的需求。