「賴蕭配」出籠 　賴清德的最好決定 　台海和平的最大風險

11月20日，台灣駐美代表蕭美琴向台外交部長吳釗燮述職並正式請辭，同一時間，民進黨總統候選人賴清德在Facebook發文稱讚蕭美琴在美國的外交表現，稱對方絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，並預告將在下午正式宣佈邀請蕭美琴成為他參選2024總統大選的競選搭檔，賴清德說「我相信，這是眾所期待的決定，也是最好的決定。」

蕭美琴請辭台灣駐美國代表。（台灣外交部官網）

賴清德選蕭美琴做副手競選，早在各路分析預料之中，而且完全是出於政治考慮。

從賴清德的需要看，之所以選蕭美琴而非其他人做搭檔，原因主要有二，一是蕭美琴與蔡英文為閨蜜關係，選蕭有利於搞好與現總統蔡英文的關係，爭取英派支持；二是蕭美琴在美國很有人脈，深得美國信任，她本身又是台美混血，而美國對賴清德的最大疑慮就是他過於強烈的台獨色彩，對他當選後能否妥處兩岸關係，會不會把美國拖下水沒有信心，選蕭美琴有利於打消美國疑慮，同時贏得台灣島內親美派的選票，這些都是賴清德缺乏的。

所以，從選舉需要的角度，與蕭美琴組成「賴蕭配」確實是賴清德「最好的決定」。

只是，賴清德這個「最好的決定」，於兩岸關係及台海和平而言，卻是最糟糕的決定。

賴清德被稱為「台獨金孫」，自封為「務實台獨工作者」，自加入民進黨從政以來就從不掩飾對台獨的渴望，而且是個敢於把想法付諸行動的有賭性的人，對兩岸關係及台海和平已經是個風險了。

蕭美琴更是有過之無不及。蕭美琴是首個被國台辦兩次點名且被加碼制裁的「台獨頑固分子」。2022年8月，蕭美琴等7人被國台辦列入「台獨頑固分子」清單實施制裁。2023年4月，中央台辦發言人又受權宣佈對蕭美琴實施進一步制裁。

蕭美琴：圖為1月21日，台灣駐美國代表蕭美琴在美國首都華盛頓出席總統拜登的就職典禮。（Taiwan in the US Facebook）

想象一下，一個「務實台獨工作者」，加上一個被制裁的「台獨頑固分子」，如果二人結成「雙獨組合」聯手在台灣執政，對兩岸關係、對台海局勢意味着什麼？

因為兩岸實力對比的天平早已徹底傾向大陸一邊，大陸有充分的能力給予台獨以毀滅性打擊，包括以武力方式完成統一，相信即便賴清德和蕭美琴當選也不敢廢掉「中華民國」國號，不會宣佈獨立建國。

但是他們一定會在台灣政治及社會生活的方方面面加緊去中國化，進一步向實質台獨邁進，會與國際上的台獨勢力更緊密互動，在國際上製造「一中一台」想象，甚至會擴大引入美國駐軍，並通過擴大軍購及武器研發升級、兵役法改革等以武拒統。

如果這些把台灣帶向永久分裂的行為觸及到中國大陸「反國家分裂法」的若干底線，或者危害到中國最核心利益，中國大陸是動武還是不動武？如果動武，對台海兩岸，尤其對台灣2300萬人民意味着什麼？

所以，雖然民進黨擺出了「賴蕭配」這個「最好的決定」，但是決定和平還是戰爭的選擇權還在台灣人民手裏，選「賴蕭配」還是其他組合，就看台灣人自己了。