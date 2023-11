「賴蕭配」出籠 　賴清德的最好決定 　台海和平的最大風險

11月20日,台灣駐美代表蕭美琴向台外交部長吳釗燮述職並正式請辭,同一時間,民進黨總統候選人賴清德在Facebook發文稱讚蕭美琴在美國的外交表現,稱對方絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者,並預告將在下午正式宣佈邀請蕭美琴成為他參選2024總統大選的競選搭檔,賴清德說「我相信,這是眾所期待的決定,也是最好的決定。」

賴清德選蕭美琴做副手競選,早在各路分析預料之中,而且完全是出於政治考慮。

從賴清德的需要看,之所以選蕭美琴而非其他人做搭檔,原因主要有二,一是蕭美琴與蔡英文為閨蜜關係,選蕭有利於搞好與現總統蔡英文的關係,爭取英派支持;二是蕭美琴在美國很有人脈,深得美國信任,她本身又是台美混血,而美國對賴清德的最大疑慮就是他過於強烈的台獨色彩,對他當選後能否妥處兩岸關係,會不會把美國拖下水沒有信心,選蕭美琴有利於打消美國疑慮,同時贏得台灣島內親美派的選票,這些都是賴清德缺乏的。

所以,從選舉需要的角度,與蕭美琴組成「賴蕭配」確實是賴清德「最好的決定」。

只是,賴清德這個「最好的決定」,於兩岸關係及台海和平而言,卻是最糟糕的決定。

賴清德被稱為「台獨金孫」,自封為「務實台獨工作者」,自加入民進黨從政以來就從不掩飾對台獨的渴望,而且是個敢於把想法付諸行動的有賭性的人,對兩岸關係及台海和平已經是個風險了。

蕭美琴更是有過之無不及。蕭美琴是首個被國台辦兩次點名且被加碼制裁的「台獨頑固分子」。2022年8月,蕭美琴等7人被國台辦列入「台獨頑固分子」清單實施制裁。2023年4月,中央台辦發言人又受權宣佈對蕭美琴實施進一步制裁。

蕭美琴:圖為1月21日,台灣駐美國代表蕭美琴在美國首都華盛頓出席總統拜登的就職典禮。(Taiwan in the US Facebook)