2024台灣大選︱藍白合卡關　柯辦稱沒有侯柯配　藍：等到最後一刻

距離台灣總統大選不到兩個月，備受關注的「藍白合」卻在最後一刻卡關。民眾黨總統參選人柯文哲的競選辦主任周榆修11月21日表示，民眾黨沒有「侯柯配」這個選項，若是「柯侯配」，大家可以一起努力。另一邊廂，國民黨總統參選人侯友宜向柯文哲喊話，表示他會等柯到最後一刻，又強調從未要求在民調誤差範圍中讓6%；國民黨主席朱立倫則表示，藍白合作是台灣主流民意的期待，不到最後1秒，絕不放棄合作，又指要破局可以找100個理由，但要成局就只要1個理由。



周榆修日前與國民黨副秘書長江俊霆會面，他周二表示，立法院席次極大化是藍白會談其中一個目標，民眾黨認為，不能讓新潮流和民進黨站在旁邊笑藍白「一事無成」，因此仍期待幫忙，但該黨的用意不是要讓國民黨參選的夥伴有黨紀的狀況。周提到，江知道立委選舉是重要工作，但也表達總統選舉上還是期待「侯柯配」，而民眾黨當然沒有侯柯配這個選項，如果是「柯侯配」，大家可以一起努力。對於媒體追問若國民黨堅持侯柯配，是否柯文哲不會幫忙藍營「小雞站台」。周榆修表示不會，指立委選舉一定是努力幫在野席次衝到最大，合作與和平兩種方式都要努力。

而柯辦發言人陳智菡受訪則表示，他們已準備好各種方案，不過民眾黨還是希望整合在野力量，不管總統大選或立委層級方面合作，在時間底線之前，還是會努力進一步跟國民黨溝通。另一方面，民眾黨預計22日總統領表，並於23日或24日登記。

藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，對此，侯友宜表示，他目前還是朝藍白合、人民期待政黨輪替的方向走，「我會等你，等到最後一刻」，這都在柯文哲的一念之間。

早前，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

侯友宜指，柯文哲從頭到尾都非常清楚誤差範圍是什麼，更重要是在前總統馬英九的見證，以及與幕僚討論後，做了完整的紀錄，紀錄人證、物證都在。對於事後竟說退讓6%，造成很多人的誤解，他很遺憾，強調根本沒有6%誤差範圍的說法，呼籲不要誤導視聽、傷害破壞合作的感情。

朱立倫則表示，藍白合作是台灣主流民意期待，更是民主改革非常重要的里程碑，不到最後1秒，甚至半秒鐘，他們都不會放棄，合作不到絕望關頭，絕不放棄合作。他又指，還是秉持最大的誠心，不是只有民眾黨反彈，「國民黨的支持者也快受不了」，這是台灣民主改革非常重要的里程碑，要成局只要1個理由，要破局可以找100個理由。