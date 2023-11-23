2024台灣大選｜柯文哲：正式邀請郭台銘為在野整合跨出重要一步

台灣明年1月舉行總統大選，惟「藍白合」卡關。周三（22日）晚間，民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊透過Facebook表示，柯文哲將以民眾黨總統候選人身分拚戰到底。另一方面，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室周四（23日），侯友宜收到柯文哲的簡訊，提議雙方今天見個面，侯友宜回應指，可以在前總統馬英九辦公室會面，今天會隨時在馬辦等候。同日中午，柯文哲在Facebook表示，他已正式邀請鴻海創辦人郭台銘，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。



黃珊珊周三下午代替柯文哲到中選會領表，晚間在Facebook上表示，柯文哲將以民眾黨總統候選人身分拚戰到底。她還在留言特別強調「有人看不懂嗎？」對於國民黨總統參選人侯友宜提出重新判定9份民調，黃珊珊上午回應，上周民調專家協商花5個多小時討論，即便請專家再檢視一次民調，只是把彼此的爭執點放大在媒體前，看不到對合作有何幫助。

另一方面，柯辦發言人戴于文表示，柯文哲、黃珊珊以及柯辦主任周榆修、柯辦發言人陳智菡周四上午前往郭台銘家，與郭台銘會面。他稱，從整合談判到現在，都保持最大善意與誠意，今天與郭台銘、侯友宜特別聯繫；由於時間非常趕，明天就是登記參選期限，希望今天三方可針對政黨輪替目標找出最可能方案，但很可惜侯友宜上午另有行程，因時間不等人，柯文哲與郭台銘上午會先見面。而郭台銘周三在Facebook公布與柯文哲、侯友宜這兩天聯絡內容。其中，柯文哲同意三人當日見面，推動藍白郭力量整合，郭台銘也贊同。但柯辦周三晚回應目前沒有特別安排會面，侯友宜在台南受訪時也說，還沒有收到通知，靜候未來有公開團結機會。

至周四上午，侯友宜競選辦公室發言人李利貞透過聲明表示，侯友宜收到柯文哲的簡訊，柯文哲提議，希望雙方當日見個面。侯友宜回應，可以在馬英九辦公室會面，今天會隨時在馬英九辦公室等候。對於侯友宜希望在馬辦碰面，戴于文表示，三個候選人碰面最直接，建議找個第三方公開地點會，不必再將馬辦角色拉進來，找間酒店或會議室會比較適當。

同日，柯文哲在Facebook表示，把握在登記前夕，他數度拜訪郭台銘，促膝長談時，他深刻感受到郭對時政的憂心、對人民的不捨，他也把握機會向對方請益，看到這位國際級的企業家從締造無數個台灣精密工業的成就之中，積累無人能及見解與論述，對國際情勢前瞻性思考，讓他相信，若郭董與他攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力，台灣需要郭台銘，因此，他已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。

柯文哲稱：「改變，就從現在開始，期待郭董與我一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，我也邀請侯友宜總統參選人一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。」

此外，民進黨總統參選人賴清德表示，所謂「藍白合」只不過是基於政黨利害、分贓權力、充滿算計的一場遊戲，即使組合成功，對台灣也沒有任何幫助。

賴指，國際情勢複雜，台灣與其他國家一樣面對許多挑戰，台灣需要有經驗、經過歷練、通過磨練的總統及副總統候選人，賴清德與蕭美琴是最好選擇，有信心及決心帶領台灣在波濤洶湧局勢中穩健前進，克服種種挑戰，讓台灣在民主道路上持續壯大。