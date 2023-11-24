金馬獎｜陸導演孫杰突缺席公開活動　台媒：曾發文暗挺港六四晚會

第60屆金馬獎將於周六（25日）舉行頒獎典禮，揭曉得獎名單。大陸導演、編劇孫杰以首部劇情長片《大山來了》入圍本屆最佳新導演及最佳原著劇本，他本欲出席周五（24日）的新導演電影論壇，但金馬官網前一日突然宣布孫杰因「行程異動」無法參加。台媒報道指出，參測這與其另一「微博千萬網紅」的身份有關。



早前，陸網指出孫杰就是曾擁有千萬粉絲追蹤的微博博主「作業本」，更指他過去的帖文內容觸及政治敏感地帶，讓有關單位「注意」。據現任桃園光影電影館策展人、石垣島國際影展選片人、台灣影評人協會常務理事、Facebook專頁「無影無蹤」創辦人翁煌德介紹，孫杰曾以網名「作業本」活躍新浪微博一時，卻因發文暗挺香港六四晚會、侮辱中國烈士等爭議慘遭封號，痛失近900萬追蹤者。

報道指，「作業本」帳號已被封禁，此次孫杰入圍金馬獎，往事再被挖出，臨時缺席論壇活動，即使作品獲得「亞洲電影觀察團推薦獎⁣」，孫也無法親自領獎。

不過報道也指，雖然孫杰沒有出席新導演電影論壇，但仍透過執行長聞天祥轉達他的創作理念，至於會否現身周六金馬獎頒獎典禮，也成得獎與否的另一關注焦點。

公開資料顯示，孫杰為編劇、導演，青島科技大學美術系畢業，曾以筆名「作業本」著有《精神病學院畢業生》一書，並曾參與電影《我想和你好好的》編劇工作。《大山來了》為其首部劇情長片作品。