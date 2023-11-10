金馬獎集結港台日巨星　林志玲搭北野武許光漢配滿島光　陣容鼎盛

金馬執委會8日公布第60屆金馬獎華麗頒獎嘉賓陣容，包含本屆評審團主席李安、威尼斯金獅獎及最佳導演得主北野武、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光和主持過兩屆金馬獎的林志玲都將齊聚。



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享譽國際的日本導演北野武、新科康城影帝役所廣司、日本影帝妻夫木聰、影后滿島光，都將赴台先參與金馬電影大師課，與業界學員分享獨門心法，再蒞臨典禮榮耀傑出同行；擔任過兩次金馬獎主持人且通日文的林志玲，將搭配北野武頒獎；新片在日本拍攝的許光漢和滿島光的組合，應會讓亞洲粉絲喜出望外。

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妻夫木聰和一起演過《刺客聶隱娘》的好友張震再續前緣，帥度加倍；已拿下日本金像獎三座最佳男主角和一座最佳男配角的役所廣司，和也有三座金馬獎最佳女主角和一座最佳女配角的張艾嘉揭曉本屆影帝；至於本屆影后，則由陳淑芳、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱等五位金馬影后一起加持，氣場強大。

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林柏宏將和七年前讓他獲得最佳男配角的評審團主席許鞍華聚首；準備當爸爸的兩屆金馬得主劉冠廷也會和《窄路微塵》最美的小媽媽袁澧林同台；在《周處除三害》拼得你死我活的金馬影帝陳以文、阮經天將要心平氣和地揭曉最具潛力的演員。

兩度問鼎影后的王淨和上屆最佳男配角朱軒洋、一出道便贏得最佳新演員的柯震東和入圍過女主角的宋芸樺、金馬影帝李康生與金馬影后楊貴媚，這些頒獎人也都會出席金馬盛會；曾獲最佳新演員的范少勳和以《幻愛》被提名的劉俊謙，也有超乎想像的默契與交情。

金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉金馬60，獲得海內外電影工作者響應熱烈，將有超過700名入圍影片影人參與今年盛會，星光大道將於11月25日17時20分開始，頒獎典禮將於19時舉行。

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