劉俊謙《小曉》入圍7項金馬獎　離鄉赴台感觸良多：很孤獨很寂寞

曾獲金馬獎提名最佳新演員的劉俊謙，在本屆金馬獎入圍7項大獎的電影《小曉》，飾演主角小曉林品彤的班導師，同時也與小曉的母親陳意涵有過從甚密的關係，成為了她們在窒息生活中的慰藉。



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《小曉》中主角小曉有輕微過動症，學校同學無法理解她，小曉希望媽媽能理解她的混亂，但媽媽累積的情緒亦已瀕臨崩潰，由劉俊謙飾演的老師則成為了她們烏雲後的一絲陽光，關於這三人的關係，劉俊謙有自己的解讀：「這三個角色看似親近，其實非常疏離，這部電影中的每一個人都是很孤單的，就像你跟我一樣，每天都很努力的在生活、往前走，但有時也同樣感覺被困在生活裡面，就像籠中的貓頭鷹一樣。」

《小曉》有許多描述過動症兒童與母親之間的感情，時而細膩時而狂暴，劉俊謙說：「有時候引發共鳴的不是讓情緒大起大落的電影，而是細細品味後誘發的感動，才會讓你震撼與難忘，《小曉》就是一部這樣的電影。」

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至於保羅老師這個角色，劉俊謙表示自己與他擁有同樣的心境，他說：「我們都是一個人來到台灣離鄉背井工作，狀態是很貼近的，如何在異鄉好好表現、好好的生存，很孤獨也很寂寞、想要感情有個歸屬，在《小曉》中的保羅老師面對的內心困境，其實與我本人是一樣的。」

對於陳意涵與林品彤入圍最佳女配角與女主角，劉俊謙說：「當我聽到品彤與意涵都入圍，真的很開心，意涵為了演出過動症孩子的媽媽，勇敢地融入了很多自己的想法，當世俗不能接受這個媽媽的行為時，又有多少人能夠同理她肩膀上的負擔。」而對於與林品彤的合作，劉俊謙則說：「她真的是一位天才演員，我們大部分都是用眼神交流，在戲裡戲外都非常有默契，雖然她才11歲（拍攝時），但我從她身上學到了很多。」

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《小曉》故事描述小曉（林品彤 飾）是一位活在自己世界的女孩，因為一個令人揪心的秘密，她在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵飾）也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅（劉俊謙飾）彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹了媽媽與班導的秘密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈。

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