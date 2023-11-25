金馬獎2023｜大陸電影《石門》爆冷奪大獎！記錄上海封城短片獲獎

第60屆金馬獎11月25日於台北舉行頒獎典禮，揭曉得獎名單。今年（2023年）是中國大陸封殺封殺金馬獎的第五年，但入圍名單可看見不少中國大陸導演和電影仍有報名金馬獎。金馬獎最大獎、最佳劇情長片由中國大陸電影《大山來了》、擊敗《年少日記》爆冷奪獎，最佳紀錄片、最佳紀錄短片和最佳原著劇本也都由中國大陸作品獲得。



《石門》奪金馬獎最大獎，導演黃驥、大塚龍治從李安手上接過獎座。（影片截圖）

中國大陸導演、編劇孫杰自編自導的首部劇情長片《大山來了》入圍本屆最佳新導演及最佳原著劇本，最佳新導演獎惜敗給香港導演卓亦謙，但孫杰順利拿下最佳原著劇本獎。

此外，紀錄上海封城的紀錄短片《備忘錄》也勇奪最佳紀錄短片、最佳紀錄片也由中國大陸導演王兵紀錄童裝工廠年輕工人的《青春（春）》奪得。中國大陸電影、紀錄片仍在金馬獎獲得不少肯定。

中國大陸導演、編劇孫杰自編自導的首部劇情長片《大山來了》得到最佳原著劇本獎。（網絡圖片）

自2018年台灣紀錄片導演傅榆在第55屆金馬獎頒獎禮上發表獲最佳紀錄片獎的感言時說：「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望」，得獎感言被指牽涉台獨言論，頒獎典禮因而蒙上政治風波。金馬獎其後便遭內地封殺。

2019年金馬獎入圍名單公布，中國大陸電影不見蹤跡，之後開始有中國紀錄短片、動畫短片開始出現在入圍名單之中。此次中國大陸電影奪得最佳劇情片、最佳原著劇本獎、最佳紀錄片和最佳紀錄短片，創2019年以來的新紀錄。

獲得最佳劇情長片的電影《石門》由導演夫妻檔黃驥、大塚龍治執導，是「女性三部曲」的最後一部，（第一部《雞蛋和石頭》、第二部《笨鳥》），該系列探討在湖南鄉鎮長大的女孩從14歲、16歲到20歲成年間所發生的種種。《石門》聚焦20歲的女大學生林森（姚紅貴飾）自己意外懷孕，原本要將孩子拿掉，不過因為家裡面臨債務，沒想到卻走上了「以子還債」的懷胎十月之旅。

《石門》聚焦20歲的女大學生林森（姚紅貴飾）自己意外懷孕，原本要將孩子拿掉，不過因為家裡面臨債務，沒想到卻走上了「以子還債」的懷胎十月之旅。（石門劇照）

黃驥受訪時曾表示：「經過反覆討論後，決定這部電影就是要拍十個月，表現出不同孕期階段對這個女孩的生理、心理的影響是什麼？並不是每一天都很痛、不舒服，有時候也有日常平緩的狀態，可以看到人物不同階段的變化。」

《石門》此次入圍金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳原著劇本、最佳剪輯4項大獎，不過頒獎前並未受到太多關注。對於《石門》抱走最大獎，導演夫妻檔黃驥、大塚龍治上台致詞，黃驥表示：「這是一個夢嗎？」驚訝不已，表示特別謝謝金馬獎。

《石門》奪金馬獎最大獎，導演黃驥、大塚龍治從李安手上接過獎座。（影片截圖）

今年中國大陸導演孫杰首部劇情長片《大山來了》，站在中國縣城沒落、都市崛起的微妙當口，巧以一個未現身的人物，演就一齣荒誕眾生相。據了解，孫杰本欲出席11月24日的新導演電影論壇，但金馬官網前一日突然宣布孫杰因「行程異動」無法參加，他也並未出席頒獎典禮，由友人代為領獎。

金馬獎｜陸導演孫杰突缺席公開活動 台媒：曾發文暗挺港六四晚會

「最佳紀錄長片」則由中國大陸導演王兵的《青春（春）》擊敗許鞍華、蔡明亮和趙德胤的作品奪得。紀錄中國的童裝生產中心「浙江織里鎮」匯集三十多萬名外來工人，年紀多在20歲上下，王兵歷經五年漫長拍攝，紀錄多位被攝者的日常，細膩呈現勞動青年生存樣態。

「最佳紀錄長片」則由中國大陸導演王兵的《青春（春）》擊敗許鞍華、蔡明亮和趙德胤等作品奪得。

「最佳紀錄短片」由《備忘錄》奪得，金馬獎官網介紹寫道，「紀錄2022年春天，新冠病毒在上海大流行，官方堅持清零下，全市兩千四百萬人遭強制禁足。受困貧窮社區的電影人，以手機、電視、網路等手邊素材為底，捕捉封城下的荒謬封控。」

窮山惡水電影小組得獎時，除了感謝金馬獎、評審，也感謝一直以來幫助、啟發的朋友及老師，「是你們肯定著電影藝術捍衛記憶的特質，如果沒有這特質，電影恐怕會失去它的意義」。

另外他們也提到人可以被很多東西很輕易地打敗，比如靜默、貧窮、恐懼、猜忌、懷疑、背叛。「但是一旦當我們兩起人和人連結的瞬間，我們就不是一無所有。感謝彼此、感謝大家、謝謝金馬獎。」