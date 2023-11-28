「賴清德上台加快統一」恐怕不是一句玩笑話

2024台灣大選逼近，目前形成藍綠捉對廝殺態勢。台灣政治觀察家郭正亮認為，民進黨將再打「抗中牌」，而國民黨則會祭出「戰爭與和平」選擇，端視選民如何買單。日前上海台辦副主任陽禮華表示，主張「台獨」的賴清德上台，可能更有利於「加快統一」，在台灣引起不小的討論，有人認為這是一句「玩笑話」，也有人認為這又是陸方表態「幫倒忙」。無論如何，陽禮華的發言體現了北京看待台灣大選與解決台灣問題的視角，「話中有話」值得台灣方面慎重思考。



「戰爭」淪為藍綠選舉攻防

過去每當台灣舉行大選，北京方面的發言，往往造成「反效果」。最著名的案例，即2000年台灣大選投票前夕，時任國務院總理朱鎔基態度強硬表態：「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」；選舉結果出爐，日後公開宣示「一邊一國」論的民進黨陳水扁當選。也因為如此，陸方吸取教訓，在往後的大選前不再多言。

而在台灣內部，藍營長年論述「台獨會帶來戰爭」，以反制民進黨的抗中抹紅牌。問題是，民進黨陳水扁加蔡英文執政了將近16年，台海情勢雖有緊張嚴峻，但始終未發生戰爭。因此「台獨會帶來戰爭」這句宣傳，反而被綠營台派支持者當成了「笑話」，諷刺國民黨只會「恐嚇」台灣人，認為不可能會有戰爭發生。

上海台辦副主任陽禮華（圖）稱，賴清德上台可能更有利於大陸「加快統一」。（微信公眾號／滬台通）

民進黨方面的「樂觀」，還表現在日前習近平與拜登（Joe Biden）在三藩市（舊金山）會晤，習否認了外傳2027年或2035年的「武統」計劃，並重申和平統一。此話被賴清德陣營拿出來作為競選宣傳，指習「打臉」了國民黨與民眾黨「操弄」的「戰爭謊言」，「不僅不會得到人民支持，也不會被國際社會認可」。

另一邊廂，從2020年大選開始，台灣內部許多統派人士或對國民黨失望的深藍群體，則開始流傳着不如讓民進黨繼續執政的想法，認為蔡英文遊走台獨邊緣的路線，必會加快統一的腳步。直到2024年大選，類似的心態猶然存在，一些支持藍營卻又認為侯友宜難以取勝的人士，也流露出了一種無奈的說法，指乾脆坐等賴清德勝選，讓中共來「制裁」在台灣獨大的民進黨。

不管是民進黨支持者把「戰爭」當玩笑，還是國民黨支持者用「戰爭」來反綠，其實在心態上多少都是建立在民主選舉競爭的對立，並非真心實意認真地看待「戰爭」的殘酷與風險，更非理性認真地看待台灣問題的解決與北京開展的統一進程。換言之，還是沉醉在台灣政客塑造出來「維持現狀」的「小確幸」之中。

台獨戲法已在大國政治破功

上海台辦副主任陽禮華日前接待香港青年團體「就是敢言」參訪團，談及對台灣明（2024）年大選的看法時，表示大陸方面無所謂誰當選，「我們走我們的路」，事情做好就不怕他，誰上台都可以應對，賴清德上台可能對「加快統一」更有利，「我們要統一找不到機會，你搞『台獨』，統一就有機會」，而國民黨當選反而可能延緩統一進程。

國台辦發言人陳斌華（圖）11月27日重申，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，並質疑賴清德、蕭美琴為何對美方明確不支持「台獨」的表態隻字不提。（新華社）

這番話確實很像一般涉台官員在接待港台客人時會說出的「心裏話」，或許不是國台辦層級定調的「正式說法」，但很貼切地反映了大陸涉台系統人士的普遍想法。不管是否為「失言」還是「玩笑」，一位熟知北京涉台工作思路的資深人士告訴《香港01》，這是「話中有話」。

他進一步解讀，「時至今日，與過往情況不同，（大陸）應祭出如賴（清德）蕭（美琴）上台，必有強力反制之警告，從政治到經濟、軍事等等，這同時也給美國壓力。」

國台辦對於「賴蕭配」是有說法的，尤其前者大方自我坦承為「台獨工作者」，而後者則是被國台辦兩度「欽點」的「台獨頑固分子」，面對「獨獨配」成軍，而且還很有可能入主台灣總統府，北京方面不可能毫無作為。27日國台辦發言人陳斌華便申明，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，並質疑賴清德、蕭美琴為何對美方明確不支持「台獨」的表態隻字不提。

正如同前述資深觀察人士對《香港01》所言，北京方面的表態已今非昔比，其所要訴諸的對象也不是橫衝直撞的台獨政客，而是真正感受到台海存在着危機的台灣選民，是不是真的願意為了政客的「台獨」利益，而令全民付出代價。過去台灣可以仗着「美國老大」，而對北京的示警不屑一顧，但今天美國陷入多重戰場，內部又有各種糾纏的難題，從而拜登急切地尋求與習見上一面，承諾「不支持台獨」以緩和對華關係。台灣政客還能玩弄「台獨」戲法多久，在大國政治的談判桌上已見分曉。

台灣大選不只是「選總統」

賴清德偕蕭美琴前往台灣「中選會」登記時說，「不會走回『一中』的老路」，而蕭美琴先前在參選記者會上刻意以閩南語（台語）強調「我們的國家」，都在在證明「賴蕭配」無論是選戰策略還是未來當選後的路線，非常有可能是以前所未有的意識形態動員，向着「台獨」邁步而去。

中美元首11月15日在三藩市會晤。美國總統拜登重申，不支持台灣獨立，無意同中國發生衝突。此外，美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脱鈎。（新華社）

台灣真實面對的處境，確實已與過往截然不同。美國一方面在軍事上把台灣「烏克蘭化」，但在政治上不得不多次向北京承諾「不支持台獨」，「台灣牌」能操作的空間沒有想像中來得那麼大。而北京針對「外部勢力」與「台獨分裂分子」將「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，則是白紙黑字寫在中共二十大報告裏，習近平也當面向拜登表明此一立場，說明了北京不會對台灣可能出現「台獨」正副領導人而坐視不管、視而不見。

北京已展開對台灣的反傾銷調查，相關部門也已開始研究中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）；在軍事上，打從佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西）風光訪台後，解放軍在台海周邊的演訓已成常態化。再加上拜登的「不支持台獨」宣示，北京在國際上營造的「反獨促統」氛圍正在發酵。以上林林總總的作為，以及「百寶箱」裏尚未丟出來的道具，都證明對台統一進程已經展開，問題在於將以什麼方式、將於什麼時間完成統一？

這是北京拋給台灣人民思考的嚴肅問題，也是陽禮華「賴清德上台加快統一」背後的言外之意。明年1月13日的大選，台灣人民選的不只是未來四年的正副總統，也是對台灣問題何去何從所必須做出的答覆。