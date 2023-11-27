國台辦批賴清德蕭美琴「獨獨配」：為騙取選票斷章取義解讀習拜會

習拜會後，有外媒報道引述美國官員稱，大陸國家主席習近平否認有在2027年

、2035年出兵攻台的計劃，民進黨總統參選人賴清德其後解讀稱，這是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。民進黨副總統參選人蕭美琴則表示盼望習近平是真心誠意。



大陸國台辦發言人陳斌華27日（周二）表示，台獨意味著戰爭，賴清德、蕭美琴拼湊成的「獨獨配」，為了騙取選票，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，對美方明確不支持台獨的表態隻字不提，極力淡化台獨分裂活動的危害性、危險性。



習拜會後，有外媒報道引述美國官員稱，大陸國家主席習近平否認有在2027年、2035年出兵攻台的計劃，民進黨總統參選人賴清德其後解讀稱，這是打臉國民黨操弄的戰爭謊言。（台灣總統府）

陳斌華稱，「我們珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」

陳斌華進一步說，大陸《反分裂國家法》第八條明文規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

陳斌華警告，若台獨勢力膽敢鋌而走險，製造台獨事變，中國大陸「決不姑息、決不手軟」，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。

陳斌華最後指出，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對台獨，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。