台灣新北市驚傳當街砍人！男持壽司刀狂刺女胸腹釀多處刀傷

台灣新北市中和區今（2）日發生一起持刀傷人案。一名女子徒步走在中和區景安捷運站附近的景平路上，身後突然出現一名男子，從後方勒住女子頸部，持刀往女子胸、腹部猛刺，隨後騎乘機車逃逸，男子擔心警方追查，途中還將外套、兇刀棄置在回收箱後，還冷靜回到旅館退房。台灣警方3小時後，在台北市逮捕該名男子，並帶回偵辦，但男子不願透漏動機。



據了解，行兇的63歲陳姓男子與傷者65歲閻姓女子，兩人為舊識。警方調查，2人日前因故起糾紛，導致陳姓男子不滿，昨（1）日就曾到新北市永和區找閻姓女子理論，但未得到回應，陳男就在當地入住旅館，待今早再找閻女談判。

不料今晨6時許，陳男騎車到閻女常出沒的路線埋伏，並躲在捷運景安站旁，待閻女出現後，便從後方勒住閻女，並拿出預藏的壽司刀猛刺，造成她右下胸2公分、左膝5公分刀傷，而右腹有一處穿刺傷，當場昏迷，警消到達現場後將她送往醫院急救，目前生命跡象穩定。

附近民眾發現，受到驚嚇連忙報警，陳男則趁機騎車逃逸，途中還將容易辨識的外套及兇刀，丟棄在路邊的回收箱，隨後返回永和區的旅館辦理退房，製造斷點後再騎車往台北市方向逃逸。

台灣警方獲報，3小時逮獲陳男，並搜出行兇用的壽司刀，但陳男行使緘默權，對於動機內容不願吐露，警方目前將朝殺人未遂罪偵辦，受傷女子送醫後尚無法製作筆錄。