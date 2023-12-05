首名領北京居住證台灣人　海青會執行長鄭博宇在京猝逝享年37歲

「海峽兩岸青年交流協會」首任執行長鄭博宇，12月3日因突發疾病，在北京過世，享年37歲。中國大陸發出的訃告提到，經與家屬討論，後續一切事宜將等鄭博宇的家屬到達北京後再進行安排，一切從簡。



1986年鄭博宇在台灣出生，現任「海峽兩岸青年交流協會」執行長，長期在中國大陸活動，曾經擔任大陸「首鋼集團」創業公社港澳台及國際事業部總經理。他在2018年，成為第一個在北京獲頒「港澳台居民居住證」代表，領取第一張台灣人在北京的居住證，2019年則是北京「五四青年獎章」首位台籍獲得者。

據「海青會」12月4日發布的訃告稱，鄭博宇於12月3日，因為突發疾病，經全力搶救無效，在北京過世，享年37歲。訃告指他的逝世，是海青會的遺憾。海青會發布的訃告稱，鄭博宇多年來奮戰在兩岸青年交流的領域，他的逝世，是海青會的遺憾。

「海峽兩岸青年交流協會」首任執行長鄭博宇，12月3日因突發疾病，在北京過世，享年37歲。(翻攝中廣新聞網)

台媒報道，鄭博宇1986年出生於台灣，曾任首鋼集團創業公社港澳台及國際事業部總經理，現任海峽兩岸青年交流協會執行長、海峽兩岸公共事務協會北京首席代表。2018年，鄭博宇成為北京首位港澳台居民居住證領證代表，領取台灣人第一張在北京的居住證，2019年成為北京「五四青年獎章」首位台籍獲得者。

曾負責「首鋼集團」創業公社邀請 負責港澳台事業部

《聯合報》報道指出，鄭博宇過去曾坦言，到大陸工作初期發展並不順利，離家遠，生病時只能自己苦撐，但他放眼大陸市場發展趨勢，曾和朋友打趣稱，「就算在天橋上貼膜，我都想留下來」。

後來隨大陸推動「雙創」(大眾創業、萬眾創新)，他獲「首鋼集團」創業公社邀請，負責港澳台事業部，協助多個台青在陸創業就業發展。在擔任海峽兩岸青年交流協會執行長期間，鄭博宇持續推進兩岸青年交流，並多次呼籲大陸對台政策應切合實際需求，勉勵赴陸台青「大陸很大，定有屬於台灣青年的一片天」。