藝人MMA｜李博翔疑酒醉與路邊私家車司機互毆 遭打成豬頭兼被告
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人李博翔2日凌晨跟女友聚餐後在路邊等的士，因酒後重心不穩撞到路邊私家車照後鏡，車內司機葉男下車質問狀況，雙方一言不合在大馬路上起肢體衝突，李的女友勸架遭波及。
台北忠孝敦化捷運站警員獲悉鬥毆案將人拉開，由於雙方互告，警詢後2人被依傷害罪送辦，檢方訊後葉男1萬元（台幣，下同）交保、李男2萬元交保。
點圖放大看看李博翔分享的傷勢照及講述事發經過：
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台北市大安警方2日凌晨3點多，在忠孝敦化捷運站附近發現有打架事件趕抵，經查是藝人李博翔跟葉姓男子（29歲）因酒醉起肢體衝突，雙方都有受傷互告傷害，李博翔的女友也掛彩，警員遂將3人帶回派出所偵詢。
據了解，李博翔警詢時稱，跟女友在等的士時不小心撞到對方照後鏡，對方下車自己立刻道歉但還是被攻擊，因此還手。
葉男警詢時說，自己跟老婆在車內休息等代駕，對方經過擦撞到照後鏡，以為是不小心不理會，沒想到過一陣子，對方突然出拳直接把照後鏡打彎掉，才下車質問起口角、互毆。
由於李博翔和葉男互控傷害又是現行犯，警詢後2人被依傷害罪移送法辦，檢察官訊後葉男1萬元交保、李博翔2萬元交保。
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李博翔事後在FB發文描述事發經過，自稱「一個重心不穩沒站好，不慎碰撞到停在旁邊轎車的後照鏡，沒想到沒發動的車子裡後座居然坐一對男女，男子開門直接謾罵，接二連三地抓起我的頭開始往地板上撞擊，導致我左腦腫大神智不清，又勾著我的脖子直接槌我的臉導致左眼帶瘀血破相，嘴巴內腫大又流血，我反抗咬了他的手臂，試圖將他推開，好險剛好有警察直接將他阻止逮捕」。
李博翔2010年出道，曾為東森幼幼台節目主持人，2015年參加我的老師叫小賀徵選活動上榜，以《萌學園》、《我的老師叫小賀》、《女力報到》等劇知名。
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