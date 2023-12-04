18厘米刀刃全插進母親身體　台女捅死爛賭母後錄影：不要再折磨我

台中吳姓女子不堪母親沉迷賭博跟她要錢，去年5月砍死媽媽後，錄影哭訴「不再折磨我了」。



一、二審被依殺害直系尊親屬罪判8年，更一審考量她自首，長期受親情壓力，改判5年10月。

2位弟弟均遭媽媽害死 刺母後還用手機拍這影片（點圖了解更多）：

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判決書指出，34歲吳女與母親同住，不滿母親長期賭博、輸光後就找她要錢，雙方經常發生爭吵。

去年5月29日母親再次開口要錢，她拒絕後遭到母親纏擾，情緒崩潰，衝到廚房拿起水果刀自殘，接著朝母親大力猛刺。

18厘米刀刃幾乎完全插進母親身體，吳女在母親倒地後，拿出手機錄影哭訴，「我們這世人無緣了，妳死性不改」、「抱歉，是女兒不孝」、「殺老爸老媽大不敬，犯天條，但女兒真的沒辦法忍了」、「妳如果活得起來，拜託妳改，我會好好孝順你，妳如果救不起來，妳放心得走，不要再折磨我了好不好」。

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吳女錄完3分17秒影片後情緒恢復冷靜，打電話報警自首，警方趕到時，吳母躺在血泊中失去意識，送醫仍因大量失血傷重不治。

台中地院一審、台中高分院二審均依殺害直系尊親屬罪，判處吳女8年有期徒刑，案經三審發回更一審審理。

鑑定報告指出，吳女年幼時家庭和樂，不料吳父、吳母後來染上賭癮，吳母為了賭博忘記照顧孩子，導致2位弟弟一氧化碳中毒身亡，吳父吳母因此離婚。

吳女雖然很埋怨母親，但顧念親情仍接母親同住，然而母親卻不斷情緒勒索要錢，加上她二度婚姻失敗，精神抑鬱才會產生殺母想法。

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吳女更一審時辯稱，刺那一刀只是想教訓母親，讓母親別再賭博，絕對沒有殺人意圖。對此法官認為，吳女刺傷母親後，第一時間沒有報警，反而是拿出手機錄影，無視母親血流不止，認定吳女有殺人犯意。

不過考量吳女殺人後報警自首，加上原生家庭功能不彰，經歷二段婚姻失敗、經濟情況不佳，又遭長期情緒勒索，才會情緒失控弒母，改判5年10月徒刑。

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