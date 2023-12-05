蔡英文稱不要「香港式和平」　外交部：台獨意味戰爭　是一條絕路

台灣的總統蔡英文日前在民進黨競選造勢場合上表示，台灣不要「香港式和平」。大陸外交部發言人汪文斌5日（周一）回應相關提問時稱，「台獨」意味著戰爭，是一條走不通的絕路，無論民進黨當局如何花言巧語，變換說辭，都掩蓋不了其試圖把島內民眾綁上「台獨」戰車的用心。



外交部發言人汪文斌稱，「台獨」意味著戰爭，是一條走不通的絕路。（影片截圖）

汪文斌回應相關提問時首先稱，該問題「不是一個外交問題」。他並重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區選舉純屬中國內部事務」。

汪文斌強調，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」意味著戰爭，是一條走不通的絕路，無論民進黨當局如何花言巧語，變換說辭，都掩蓋不了其試圖把島內民眾綁上「台獨」戰車的用心，也改變不了「台獨」分子注定失敗的結局，更阻擋不了中國必然走向統一的大勢。

國民黨總統候選人侯友宜日前表示，2024年是和平與戰爭的選擇。蔡英文3日出席民進黨總統候選人賴清德的競選造勢場合時表示，在野黨說2024是和平與戰爭的選擇是危言聳聽，並要大家看看香港，台灣不要「香港式和平」；戰爭不是選項，而是要有尊嚴的和平，經濟才能穩健發展，強化自我防衛能力不是要挑釁鄰居，不設防才是最危險的。