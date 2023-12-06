Toyz道歉宣布退出電競圈：統神是對的！當場用槌打爛LOL冠軍戒指

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健近日在星光電競大賞擔任頒獎人，沒想到統神張嘉航氣到上台爆粗並怒罵他是「販毒狗」。Toyz在5日（周二）晚間開直播回應事件，瞬間吸引6.7萬人觀看。Toyz先是向所有人道歉，並直言「統神是對的」，隨後直接拿槌子砸爛當初拿到世界冠軍的戒指，表示要退出電競圈，引發全場譁然。



在直播中，Toyz先是對粉絲、觀眾、主辦單位及協辦單位道歉，他直言「統神是對的」，坦言自己確實有犯錯，是自己厚著臉皮出席典禮，即便統神是真的是做效果，那也是對的，高喊「果然娛樂效果獎，還得是你啊，統神」。

Toyz進一步表示，自己不配與電競圈有關係，在經過深思熟慮後，決定從此把「電競」這2字從他身上拿下，接著拿出當年英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍的冠軍戒指，在與過去共事的同事們一一道歉後，便直接拿槌子砸爛冠軍戒指。

在用力猛敲數次後，他表示日後若有電競相關的活動都不要再找他，因為他對這圈子只有負面影響，就當他從沒打過電競，因為他對於電競圈就是一隻老鼠。

在敲完戒指後，Toyz播放佛經30分鐘，讓全場6萬多人陪他一起聽，象徵自己「洗滌心靈」。

Toyz早前因涉嫌購買、販賣大麻，遭台中地院判處4年2月徒刑，而二審的宣判結果也將在今日（6日）由高等法院台中分院宣判。

統神上台後直接怒罵「販毒狗」（點圖放大瀏覽）：

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據早前報道，中華電子競技運動協會（CTESA）近日舉辦星光電競大賞，Toyz擔任頒獎人，「統神」張嘉航在上台時當場開罵Toyz為「販毒狗」，並與妻子「003」憤而離場。