Toyz任電競大賞頒獎人　統神獲獎台上爆粗怒罵「販毒狗」棄獎離場

台灣「統神」張嘉航4日不滿他的電競頒獎人，竟是販毒判刑的Toyz劉偉健，當場飆罵「販毒狗」與妻子「003」憤而離場。



該活動指導單位是台灣教育部體育署、執行單位是是三立、Newtalk，網友灌爆教育部FB怒嗆「公然支持販毒」，教育部聲明沒補助活動，已嚴正告知電競協會加強督導。

統神上台後直接怒罵 氣氛尷尬（點圖放大瀏覽）：

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統神與003帶小孩參加4日星光電競大賞，統神入圍娛樂效果獎，在看到頒獎人竟是Toyz後不耐表情盡顯在臉上。

而當Toyz公布得獎人就是統神時，他一上台就飆罵「X的找個販毒的人來頒獎，你們製作單位怎麼做的？」，罵完連獎都不屑拿。

統神發飆讓全場又High又尷尬，Toyz在台上尬笑苦撐，就在終於要下台之際，統神再罵「販毒就乖乖接受審判好嗎！你來這邊幹嘛？丟臉丟死人了你！有夠不要臉的你販毒狗」。

台下003也夫妻同心高聲質疑活動是不是在整人，要求主辦單位講清楚，一家人就在全場注目下離場。

統神近年除遊戲外也經營親子及家庭類內容（點圖放大瀏覽）：

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網友們得知此事，灌爆台灣電子競技協會、教育部FB，一排同聲怒嗆：「再次謝謝電子競技運動協會讓我知道政府支持販毒，也謝謝理事讓我知道風度比普世價值的道德、法律、善良風俗還重要，真的是大開眼界了。」

電競協會表示，電競大賞是表彰在電競領域有貢獻的人，本次活動沒將入圍者、得獎者的個人經歷列入審查範圍，經此事件後，將評估是否也要審查頒獎人及入圍者相關條件，電競大賞辦了4屆，也從未接受任何政府補助。

台灣教育部則澄清，體育署沒補助電競大賞，對於活動邀請不適宜人員參與，已嚴正告知電競協會，重申政府對毒品零容忍，也會持續投入反毒工作。

台灣體育署5日發布3點聲明，指對活動沒補助、沒參與規劃、更沒同意擔任指導單位，對電競協會邀請不適宜人員也會加強輔導，體育署也堅決反毒。

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Toyz涉嫌販售大麻一審判4年2月，二審仍在審理中，除了販毒外，還曾爆出詐賭前隊友丁特，聲勢一路狂黑下，靠著個人魅力於網絡再度翻身，日前Joeman也爆出吸大麻時，直播同上超過10萬人。

統神與Toyz兩人在同為某遊戲代言時，因決鬥勝負大撕特撕，雙方結怨在電競界已是大家都知道的八卦，電競大賞竟安排2人同台頒獎、受獎，也難怪003會質疑活動在整人。

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