2024台灣大選｜學者：民進黨或失議會多數黨地位　柯文哲角色關鍵

台灣明年1月舉行大選，雖然執政民進黨總統參選人賴清德聲量頗高，然而在立委層面，民進黨陷入苦戰。中央研究院政治學研究所副研究員鮑彤（Nathan Batto）周二（5日）評估，民進黨可能失去立法院多數黨地位；一旦出現懸峙議會，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲或成關鍵角色。



鮑彤視訊出席華府「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一場討論台灣大選的研討會時評估，從目前的民調來看，立法院最可能的結果不是國民黨贏得多數，就是出現沒有一黨過半數的懸峙議會（hung parliament），屆時若民眾黨的不分區立委席次夠多，得益於不分區立委必須遵守黨的紀律，柯文哲又在黨內擁有強有力的控制權，那柯將成為立法院權力平衡的關鍵者。

對此，破土雜誌創建編輯丘琦欣表示認同，認為民進黨可能不再擁有立法院多數黨地位。惟他亦指出，民眾黨面臨一個困境，即與柯文哲緊密聯繫。當出現醜聞時，由於民眾黨內不少有政治背景的政治人物，許多人是第三方或是前國民黨員，對柯文哲沒有高度忠誠，故柯的影響力還有待觀察。

鮑彤指民進黨恐失議會多數黨地位。（聯合報）

《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）則表示，過去兩周，她曾與許多年輕人交談，還沒有碰到願意投票給國民黨的。然而，許多年輕人也表達對民進黨的幻滅與失望，認為該黨執政8年，預期中的改革卻沒有完成，包括能源、住房、薪資等，都讓年輕人不滿。

不過她也認為，問題在於這樣的不滿將在多大程度上轉化為實際的選票，儘管民生、經濟等切身的生計議題確實佔據選戰重要部分，但總統選舉關係到台灣的安全與未來，一部分原先支持民眾黨的泛綠民眾仍可能會再投民進黨一票，也有部分在看到柯文哲與國民黨的協商過程後，決定不能冒險將台灣未來交到他手中。

鮑彤則表示，台灣每次選舉在某種程度上都有中國大陸的因素，4年前香港是主要議題，而這一次更多的是討論戰爭與和平的選擇，這一框架似乎對國民黨更有利，因為國民黨不斷提出這一議題。