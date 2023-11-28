2024台灣大選｜日學者：藍綠白副手各有加分點　對選情有微妙影響

距離台灣總統大選只剩1個多月，藍綠白三大陣營的總統候選人均已確認副手人選。長年研究台灣政治與文化的日籍學者小笠原欣幸近日分析指，副手將對選戰產生微妙影響，民進黨副總統候選人蕭美琴在外交上有貢獻，還可與賴清德互補。而國民黨提名趙少康是為了鞏固「深藍」核心選票。至於民眾黨的吳欣盈，則是可以幫助彌補柯文哲在女性、經濟方面的弱勢。



小笠原表示，從往績來看，副總統候選人雖然並非贏得選戰的關鍵，卻對選戰的進行有微妙的影響，其可以起到補足總統候選人弱點、開拓新選票、鞏固陣營內部支持等作用。據他分析，蕭美琴可在強化美台關係、提升台灣國際影響力等外交方面作出貢獻，加上身為女性，能有與賴清德相輔相成的正面效果。而作為蔡英文的親密盟友，她還可以在黨內擔綱蔡英文派與賴清德派間的橋梁，是民進黨現階段最有力的副總統候選人。

蕭美琴在外交上有貢獻，還可與賴清德互補。（賴清德FB）

國民黨方面，小笠原表示，提名趙少康的目的在於鞏固黨內支持者，活躍於李登輝時代的趙少康很難吸引年輕一輩，且男男搭擋也很難開拓女性選票。然而，在「深藍」的國民黨核心支持者中，趙少康卻很受歡迎。趙率領著黨內一群被稱為「戰鬥藍」的中華民國意識形態擁護者，而侯友宜身為國民黨本土派系的本省人，也因為沒有外省血統，在取得深藍支持方面十分辛苦。

他進一步分析，若是兩組總統候選人，國民黨提出支持者有限的趙少康，想取得過半選票會相當艱難。但在這場三足鼎立的選戰中，只要能獲得40%（極端情況下只要34%）選票就有勝選機會。對國民黨而言，儘管意味著放棄爭取新選票，但把鞏固選票的任務託付給趙少康，不失為一個不錯的戰略。而趙少康能言善辯也可對侯友宜起到彌補作用。他又認為，論副手人選，其實韓國瑜是最適合的，但他已經被提為國民黨不分區立委的第一名，因此趙少康成為最佳人選，國民黨或企圖透過趙、韓的加乘作用來鞏固選票。

趙少康能言善辯，可對侯友宜起到彌補作用。（聯合報）

至於民眾黨的吳欣盈，小笠原表示，柯文哲早就列出了副手條件，包括「女性、專業、來自財經界」等，身為經營管理專家的吳皆符合。

同時，作為新光集團吳家老大吳東進的長女，吳欣盈具有豐富的集團管理經驗。只是去年才上任民眾黨不分區立委的她，知名度相對不高。

吳欣盈可以幫助彌補柯文哲在女性、經濟方面的弱勢。（柯文哲FB）

另一方面，過去數星期，整合議題吸引了選民對在野黨的關注，導致綠營支持率下降，在野黨兩名候選人的支持率反而上升。據「美麗島」民調分析，與過往選舉相當不同，在野黨的總統候選人登記期間，三黨候選人的支持率幾乎持平。

小笠原指出，造成這種情況的原因之一是民調的特性，因中間派和浮動選民的支持率，往往會隨著眼前關注的議題而波動，此次在野黨整合的騷動如同幾年才會出現一次的「超大型颱風」，故民調數值出現大幅波動也是理所當然。然而光憑這一點解釋太過片面，另一項重要因素在於隨著選民對在野黨的關心度提高，在野黨提出「下架民進黨」的訴求已經慢慢滲透到一部分中間選民當中，這是執政黨需要警戒的部分。他又認為，隨著在野黨整合大戲落幕，熱情降溫後，執政黨的支持率可能回升，但回歸程度將取決於未來朝野的攻防戰。