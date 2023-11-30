2024台灣大選｜大陸接待台灣地方里長　陸委會：應與選舉有關

台灣即將舉行新一屆大選，但近期傳出有地方里長赴中國大陸旅遊並接受落地接待，令外界關注大陸介入選舉的問題。對此，陸委會主委邱太三周四（30日）表示，中共針對台灣特定地方人士所做的落地接待，接待者都是地方台辦或統戰部門，應該都是跟選舉有關。



邱太三稱，如果中共不介入台灣的選舉，那就不叫中共，國際社會包含美國總統在內都一再提醒，最好不要去影響台灣的選舉。近期，大陸國台辦的記者會中很多的發言，「顯現他們完全不知道民主政治跟選舉到底是怎麼回事，才會有不得體的發言」。

邱太三又指，近期在假消息、中共對台滲透等方面，相關司法單位都已經著手偵辦。至於中共針對台灣的村里長或是民代等特定的地方人士赴中國大陸做落地接待，他透露，接待者都是中共地方台辦或是統戰的部門，「當然不言而喻，應該都是跟選舉有關」。

邱太三稱國台辦完全不知道民主政治跟選舉到底是怎麼回事，才會有不得體的發言。（聯合報）

這已非陸委會近期首次回應大陸介入選舉的問題。早前，陸委會發布第三季中國大陸情勢報告，提到隨著選舉日接近，中共政治操作貿易壁壘調查、對台企查稅、農產品輸陸及陸客來台觀光等議題，加大介選力度。具體行為包括將對台貿易壁壘案的調查期限延長3個月至2024年1月12日，即總統大選前一天；對富士康集團進行稅務、用地等全面稽查；禁止台灣芒果輸陸、解禁苗栗文旦輸陸操作區隔對待；嚴詞批判台灣恢復兩岸觀光旅遊的規劃，拒絕開放陸客來台。報告批評，中共種種作為顯然是出於政治動機，且企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉。

另一方面，報告也提到，中共持續利用會見台灣人士，強調兩岸關係面臨「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」兩項前景選擇，企圖影響台灣人民投票意向。近期，中共利用福建作為對台統戰前沿角色，推動對台促融促統。

11月15日，邱太三表示，中共這次介選的行為非常明確，而介選行為從過去比較低調、枱面下的行動，基本上都已經運用到枱面上了，無論是軍事上的威脅或經濟上的脅迫，而且更直接影響特定的總統參選人。