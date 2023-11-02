陳昇狂問她「要不要跟我做愛？」被控性騷擾　道歉自稱「蠢叔叔」

台灣歌手陳昇7月捲入#MeToo性騷風波，形象大受影響，當時他未出面回應，僅在演唱會上強調「我不是一個爛貨」。今（2）日陳昇出席演唱會售票記者會，針對性騷事件回應，稱「這個是很典型的蠢叔叔、做了一張蠢專輯、在蠢會議裡面講了一堆蠢話，造成了一堆蠢問題。」「 要謝謝這樣的妹妹一巴掌把我人設打回5、60分。」



陳昇過去遭呂姓設計師指控性騷擾，甚至問對方：「你要不要跟我做愛？」雖然事後有補一句開玩笑，但卻讓呂姓設計師感到相當不舒服，對此，陳昇2日首度道歉，「I am really sorry about this（我對於這件事情，真的非常抱歉）。」

「我常想到日子過得得意忘形，就像我刮鬍子沒有弄得很乾淨，自信滿滿出門時，總有人盯著你看。我有時候要謝謝這樣的朋友，來提醒或左右你，該在什麼年紀講什麼話。」陳昇說道。

陳昇表示，如果老天再給我5年、8年、10年，我可以證明我是一個好人。（資料照片）

陳昇坦言，第一時間比較對不起自己的團員，「我跟他們講我好像都對你們這樣（指言語騷擾），你們怎麼都沒反應給我。他們只差沒有說『因為我們要生活啊』。」他說自己的大頭症就是這樣來的，「I am really sorry，還好來得及，如果老天給我10年8年，我要證明我是一個好人。」

陳昇同時也對呂姓當事人表示感謝，稱「謝謝貴人朋友，在我這年紀提醒我，我老覺得我還是2、30歲的rocker，謝謝提醒我不要再練肖話、說話要適當。」

陳昇自言，出社會之後，人設已經80幾90幾分以上，「但這樣的妹妹 ，一巴掌就把你打回65分原形，我就覺得我何必認為自己人設80、90分」，陳昇期許自己可以從65分爬上來，並向最親愛的家人跟長年一起工作的夥伴道歉，讓他們生活還有收入受到影響。