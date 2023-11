陳昇狂問她「要不要跟我做愛？」被控性騷擾　道歉自稱「蠢叔叔」

台灣歌手陳昇7月捲入#MeToo性騷風波,形象大受影響,當時他未出面回應,僅在演唱會上強調「我不是一個爛貨」。今(2)日陳昇出席演唱會售票記者會,針對性騷事件回應,稱「這個是很典型的蠢叔叔、做了一張蠢專輯、在蠢會議裡面講了一堆蠢話,造成了一堆蠢問題。」「 要謝謝這樣的妹妹一巴掌把我人設打回5、60分。」



陳昇過去遭呂姓設計師指控性騷擾,甚至問對方:「你要不要跟我做愛?」雖然事後有補一句開玩笑,但卻讓呂姓設計師感到相當不舒服,對此,陳昇2日首度道歉,「I am really sorry about this(我對於這件事情,真的非常抱歉)。」

「我常想到日子過得得意忘形,就像我刮鬍子沒有弄得很乾淨,自信滿滿出門時,總有人盯著你看。我有時候要謝謝這樣的朋友,來提醒或左右你,該在什麼年紀講什麼話。」陳昇說道。

陳昇表示,如果老天再給我5年、8年、10年,我可以證明我是一個好人。(資料照片)

陳昇坦言,第一時間比較對不起自己的團員,「我跟他們講我好像都對你們這樣(指言語騷擾),你們怎麼都沒反應給我。他們只差沒有說『因為我們要生活啊』。」他說自己的大頭症就是這樣來的,「I am really sorry,還好來得及,如果老天給我10年8年,我要證明我是一個好人。」

陳昇同時也對呂姓當事人表示感謝,稱「謝謝貴人朋友,在我這年紀提醒我,我老覺得我還是2、30歲的rocker,謝謝提醒我不要再練肖話、說話要適當。」

陳昇自言,出社會之後,人設已經80幾90幾分以上,「但這樣的妹妹 ,一巴掌就把你打回65分原形,我就覺得我何必認為自己人設80、90分」,陳昇期許自己可以從65分爬上來,並向最親愛的家人跟長年一起工作的夥伴道歉,讓他們生活還有收入受到影響。