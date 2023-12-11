台灣破大陸諜案揭叛逃計劃　軍官為1500萬美金圖駕直升機降山東艦

撰文：許祺安
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台灣軍方及高等檢察署今年7月底破獲商人謝秉成等共諜案，上個月底起訴10人「違背職務收受賄賂罪及收集軍事機密」等罪。

據台媒11日（周一）報道，檢方偵查發現，目前遭到羈押中的一名陸軍謝姓中校，曾與謝秉成共謀以1500萬美金及泰國永久居留權為代價，趁大陸軍演時山東號航母行經台海之際，秘密駕駛CH-47直升機叛逃並降落山東艦，但謝姓中校在叛逃前遭到逮捕而令計劃失敗。

台灣陸軍CH-47SD「契努克」直昇機。(中天新聞)

台媒中時新聞網及《周刊王》報道指，謝姓中校與謝秉成等人搭上線後，曾被邀請至泰國，與大陸兩名國安部人員見面，對方承諾會替他的妻子小孩取得泰國簽證，台海開戰後家人將能以泰僑方式優先撤離台灣，並會每月給予約20萬元新台幣的薪資，條件是謝姓中校必須駕駛CH-47SD「契努克」直升機投共。

今年6月，謝秉成轉達大陸指令，要求謝姓中校在大陸的山東艦沿海峽中線通過台海時， 降機降落在山東艦上，但謝姓中校認為風險太高並未同意。這時對方提高誘因，承諾只要成功投共，可先獲1500萬美金當為報酬，確定執行任務前，就會先給付訂金100萬到200萬元美金。

山東艦航母（視覺中國）

報道指，大陸情報人員提高誘因後，謝姓中校十分心動， 還一度到台中與謝秉成透過視訊與大陸討論行動細節，但台灣軍方及高等檢察署趁謝姓中校在計劃實施前逮捕他及謝秉成，成功阻止計劃。

台灣軍方11日表示，此案為台軍與國安單位接獲內部檢舉，共同實施反情報調查，並函請司法機關偵辦，全案已機先研採管控措施，降低損害，並強化保防措施。

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