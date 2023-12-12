大陸以1500萬美金誘台軍官駕直升機降山東艦？台媒：根本就是笑話

撰文：朱加樟
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有台媒近日報道，中國大陸以1500萬美元重金利誘，策劃台軍一名現役飛行員叛逃，利用大陸軍演時山東號航母通過台灣海峽之際，駕駛CH-47直升機飛往降落，唯該飛行員在叛逃前遭到逮捕而令計劃失敗。台媒《聯合報》12日（周三）發表評論，批評這種說法「根本就是笑話」。

台灣陸軍CH-47SD「契努克」直昇機。(中天新聞)

《聯合報》的評論文章稱，兩岸以重金吸引對方飛官投誠，早已成為歷史。近年台海局勢雖又趨於緊繃，中國大陸是否需重新祭出如此動作？如果解放軍基於科技理由，希望獲取台軍現役先進機種進行研究，最想要的應是F-16V戰鬥機；如果範圍鎖定陸軍航空隊，應該是AH-64E攻擊機，而非市面上早就有商規版本的CH-47直升機。

評論文章稱，就算大陸引誘台軍飛官叛逃的理由是單純為打擊台方士氣，所以不會介意機種，這種說法仍不合理：CH-47直升機飛行至少需要四名組員（正副機長、機工長、裝載長），且不說一個人能否完成繁瑣的起飛前檢查等作業，管理飛機的地勤與警衛人員，看到單獨一名飛行員跑來說要出任務，誰會相信？

評論文章進一步稱，就算大陸航艦刻意在海峽中線「接應」，距離台軍陸軍航空隊所屬各機場，最近距離也在100公里以上，即使叛逃者能夠好整以暇，算準時間再起飛，以直升機的速度，至少大半個小時才能飛抵。何況大陸航艦通過台海，台軍甚至美軍都必然高度戒備，海上與空中都有兵力監控，不相關的海空演訓，也必然會避開或暫停。在各方緊盯之下，想要順利演出叛逃，根本就是笑話。

山東艦航母（視覺中國）

評論文章最後稱，拜兩岸緊張之賜，軍事議題向來可吸引諸多民眾關心，「商機」在前，自然有人搶著要蹭。既然目的是為吸睛，內容當然是愈聳動愈好。一如大家都聽說有鬼，但誰也沒有真正見過鬼，自然可以大畫特畫，恣意發揮。至於「關心國防」，和台灣近年政壇與社會上諸多偉大口號一樣，剝開外皮，不過求名求利而已。

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