2024台灣大選｜報告：逾800假FB帳號緊隨台灣時事　試圖操弄選舉

距離台灣大選只有一個月，各方宣傳亦愈來愈熱烈，然而社交媒體帳戶分析公司Graphika近日發布報告指出，一項試圖操縱台灣大選的行動在社交媒體發散，幕後操弄者會透過假帳號跟隨台灣時事，以干預選舉。研究人員評估，大選前夕透過網絡操弄台灣政治輿論的行動極有可能升溫。



報告顯示，截至上周，這個網絡涉及超過800個Facebook假帳號、13個Facebook頁面、1個TikTok帳戶、1個YouTube頻道。報告指出，這些假帳號會經常使用中文哏圖和影片，並使用不常見的台灣俚語音譯，顯示背後的人並不熟悉。而這項行動以支持並宣傳國民黨，並抨擊包括執政民進黨在內的國民黨競爭對手為主，常會跟著台灣新聞動態，例如缺蛋爭議等議題來操作，試圖將國民黨的對手形塑成無能和腐敗的團隊。

行動試圖將國民黨的對手形塑成無能和腐敗的團隊。圖為民進黨總統參選人賴清德（右二）10月29日前往新竹縣第二選區立委參選人曾聖凱（中）後援會成立大會，當時他指出，中國大陸企圖干預的各種手段都已經紛紛出籠。（Facebook@賴清德）

報告指，行動可追溯至2022年5月，當時TikTok和YouTube上開始出現有關影片，內容源於一個稱為「搧動台灣」（Agitate Taiwan）的帳號，其角色如同內容中心，一日可發布多則影片，再由Facebook假帳戶轉發。而這些Facebook上的帖文幾乎沒有真實用戶參與，不過有部分帖文顯示在特定主題標籤的搜尋結果上方，主題與2024台灣大選的政黨和候選人有關。

對此，Facebook母公司Meta一名發言人表示，公司與Graphika研究人員合作調查，將持續監測違反公司政策的行為。部分危險信號顯示，有關帳戶並非真實身分，它們會用從真人竊取過來的檔案照，再對某些特徵移花接木，例如替換笑容。YouTube一名發言人亦指，假帳戶違反公司政策已被刪除，該平台嚴禁發布垃圾內容，或以詐騙和其他欺騙行為誘騙YouTube使用者的內容。至於TikTok上的「搧動台灣」帳號則仍保留，TikTok一名發言人表示，該公司正持續調查該帳戶，但尚未發現不真實或屬於操弄行動一環的證據。